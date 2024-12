Designer mineiro estreia no teatro com "Ray – Você não me conhece"

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O que Ray Charles, músico norte-americano que perdeu a visão na infância, autor de hits como “I got a woman” e dono de 17 prêmios Grammy, tem a ver com Belo Horizonte? Na vida real, nada. Mas no teatro a história é diferente. O mineiro Gustavo Greco, diretor de criação da Greco Design, é responsável pelo cenário de “Ray – Você não me conhece”, musical baseado no livro homônimo de Ray Charles Júnior, com direção de Rodrigo Portella.

Idealizado por Felipe Heráclito Lima, o espetáculo estreou em novembro no Teatro B32, em São Paulo, e retoma a temporada em 17 de janeiro. No elenco, César Mello, Sidney Santiago, Abrahão Costa, Luiz Otávio, Flavio Bauraqui, Leticia Soares, Luci Salutes, Lu Vieira, Roberta Ribeiro e as crianças Caio Santos e Victor Morais. A direção musical é de Claudia Elizeu e André Muato.

• Desafio gratificante

Gustavo Greco vem construindo há 20 anos, por meio da Greco Design, carreira de respeito no mercado brasileiro e internacional do setor. Inclusive, ganhou vários prêmios. Mas o teatro, até este ano, era algo com que ele não havia trabalhado. “Se, por um lado, foi desafiador por não conhecermos esse universo, por outro, foi muito gratificante sentir, depois de 20 anos de carreira, os medos e prazeres de fazer algo pela primeira vez. Ter nome conhecido não é o mais relevante, o essencial foi entender como o cenário poderia contribuir para que a história fosse contada pelos atores”, comenta.



• Sofá cinza

O mineiro afirma que sua trajetória no design tem forte relação com o projeto do musical. “Acredito que trouxemos um olhar gráfico para cenário, composto por um grande sofá cinza e a placa espelhada no teto, ambos modulares. Essas peças se encaixam de diferentes maneiras, criando momentos que retratam ora a vida pública, ora a intimidade de Ray Charles”, explica.

• Fases

Gustavo Greco acompanhou um pouco de todas as fases do musical – da seleção de atores e primeiras leituras, passando pelos ensaios. “Realizamos reuniões frequentes com o diretor Rodrigo Portella para discutir formas, materiais e a composição do nosso 'sofá objeto'. Na semana que antecedeu a estreia, passamos dias dentro do teatro, montando o cenário e acompanhando os ensaios finais”, diz. Gustavo assina também a direção de imagem das peças promocionais de “Ray”.

• Oportunidade

O convite ao designer veio de Felipe Heráclito, idealizador da peça e grande amigo de Gustavo. “Sempre acompanhamos os trabalhos um do outro e conversávamos sobre a possibilidade de Greco participar de uma das peças. Esta oportunidade finalmente chegou”, comemora, garantindo ter gostado da experiência. Outro trabalho no teatro não está descartado. “Sempre buscamos projetos que nos tirem do conforto do lugar seguro e nos permitam explorar o inusitado”, afirma Greco.