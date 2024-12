Artista mineiro comemora 60 anos de carreira com exposição no Minas Tênis

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

A Galeria do Centro Cultural Unimed-BH Minas encerra o ano com a exposição “Lavra Márcio Sampaio: do todo, uma parte”. A mostra, com curadoria de Marconi Drummond, traça um panorama das mais de seis décadas de carreira do poeta, artista visual e crítico de arte mineiro, nascido em Santa Maria de Itabira.

Até março de 2025, o público pode conferir obras pertencentes a coleções particulares e museus com aspectos da vida e da cultura brasileira nos anos 1970 a 1990, que oscilam entre o lírico e o dramático.





• FILARMÔNICA GANHA PRÊMIO



O ano termina com mais um reconhecimento do trabalho da Filarmônica de Minas. O álbum com peças de Lorenzo Fernandez (1897-1948) venceu o Prêmio Concerto 2024, na categoria CD/ DVD/ Livros, concedido pela Revista Concerto. Na Sala Minas Gerais, a orquestra gravou a “Primeira” e a “Segunda” sinfonias de Fernandez, assim como o famoso balé “Reisado do pastoreio”, com regência do maestro Fabio Mechetti, diretor artístico da Filarmônica. Lançado este ano, o álbum integra o projeto A Música do Brasil, parceria da orquestra mineira com o selo internacional Naxos e o Itamaraty. O disco está disponível nas principais plataformas de streaming.







• HO... HO... HO...



Quem ainda não visitou o Palácio do Natal, no Palácio da Liberdade, tem até 6 de janeiro para conferir cerca de 5 mil bonecos representando o Bom Velhinho, que fazem parte da coleção da ex-deputada Maria Elvira Salles Ferreira. A visitação é gratuita desta quinta (26/12) a sábado (28/12). Na Praça da Liberdade, o Natal Iluminado reúne as atrações Papai Noel inflável com queijo Minas, Pórtico Alameda, Túnel de Luz, Sino de Minas e Vila da Mineiridade.







• 10, 9, 8, 7...



A voz de Rogério Flausino estará na Virada da Liberdade. O vocalista do Jota Quest vai fazer a narração do “Show da virada”, na Praça da Liberdade, com 400 drones iluminando o céu em 15 formações. A contagem regressiva será comandada pelos artistas Ilvio Amaral, Maurício Canguçu e Kayete Fernandes. A programação começa a partir das 18h de terça-feira (31/12), com shows de FBC, Chama o Síndico, Mary Pops, Congadar, Iza Sabino, DJ Ed Luiz e Samba Clube. O Natal da Mineiridade e a Virada da Liberdade são iniciativas do governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e da Fundação Clóvis Salgado, com patrocínio da Cemig e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH). Festa da Luz assina a curadoria do show de drones. A direção-geral é de Elke Rezende, da Nossa Senhora das Produções.





A mineira Camila Alves e o marido, Matthew McConaughey, adotaram figurino natalino no Instagram Instagram/reprodução







• ESTROGONOFE “INTERESTELAR”



Estrelada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain, a ficção científica “Interestelar”, dirigida por Christopher Nolan, volta ao cartaz de 9 a 15 de janeiro nas salas Imax do país, comemorando os 10 anos de lançamento do filme. A distribuidora Warner Bros anuncia que ingressos custarão a partir de R$ 13. O longa foi um sucesso e levou o Oscar de Efeitos Especiais.





Por falar em Matthew McConaughey, o astro americano e Camila Alves, mineira de Itambacuri, comemoraram o Natal à moda verde-amarela, nos EUA. Camila postou vídeo no Instagram em sua cozinha, preparando o bom e velho estrogonofe. “Embora não seja uma comida brasileira tradicional de Natal, é só o que meus três filhos pedem! Então se tornou uma tradição dos Alves McConaughey!”, explicou. O maridão Matthew, de bandana na cabeça, faz uma “ponta” no post, sapeando a imensa panela no fogão. Dias antes da live culinária, o casal publicou foto natalina, ambos com figurinos de Papai Noel.