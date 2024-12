Dois olhares de diferentes gerações sobre o Natal

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Então é Natal! Muita coisa mudou ao longo do tempo, outras nem tanto. A colecionadora Priscila Freire, de 91 anos, e o escritor Daniel Cruz Fonseca, de 30, escrevem sobre a diferença da celebração natalina por parte das respectivas gerações. Em uma coisa os dois concordam: o momento é sinônimo de esperança e de celebração da vida. Feliz Natal! é o que a coluna deseja a todos os leitores.

PELEJA E SAUDADE



• Por Priscila Freire



“Trinta anos atrás, ainda se mandavam cartões-postais com lindas ilustrações de Natal. Recebíamos 20 ou 30, era uma peleja para responder ainda a tempo de desejar feliz ano novo. Os bancos e casas comerciais enviavam agendas com o mapa do mundo, bandeiras dos países, noções de temperatura ambiental.

Cheguei até a ganhar almanaques fantásticos com ilustrações e noções de história, anedotas e quadrinhos. O armazém nos presenteava com a folhinha, que era colorida e ficava na cozinha para nos dar o bom do dia. Ela ia se desfolhando à medida que o tempo passava.



Tudo isso foi desaparecendo aos poucos, sem que déssemos muita atenção a esse sumiço. Que pena, “a escola era risonha e franca”.



Hoje, ficamos aguardando o noticiário tenebroso do mundo inteiro dentro da nossa casa. O Natal passa a ser obrigação: temos que festejá-lo, reunir a família, comprar presentes, fazer os embrulhos e barulho. É triste olhar para o tempo, nos magoarmos com a falta daqueles que viveram conosco e se foram.



Melhor ficarmos junto dos mais jovens que estão a festejar. O Natal, como fazíamos quando estávamos juntos, merece saudade e renovadas esperanças. E que essas possam vir a nos trazer prazer, o prazer de estarmos vivos e festejando.

Afinal, que bom termos o Natal, mesmo que o nosso mundo tenha ficado mais pobre.”

Priscila Freire tem saudades dos cartões de Natal, folhinhas e dos almanaques natalinos de outrora Lucas Galeno/divulgação









O VALOR DO AFETO



• Por Daniel Cruz Fonseca

“O Natal, enfim, chega. Escorregando pela neve do último lançamento no streaming, deságua na nossa chuva tupiniquim, em meio ao calor do verão, e traz consigo esta pausa para reflexão.

A gente respira fundo o ar nostálgico da ceia – farofa e pernil –, começa a se animar ou até planejar. Monta a árvore pra postar no Instagram, “faz” um cartãozinho com inteligência artificial pra mandar no grupo, pega a sobra do décimo-terceiro e pensa naquele presente ideal que caiba no orçamento, mas combine com o ente querido. “Frete grátis”, “compra online”, “cupom especial”, “espero que goste”.

Como nossa geração é de sobreviventes da pandemia, aprendemos a dar valor a esse encontro familiar (desde que não falem de política desta vez). E, nisso, a gente vai dando um jeito: até chama o parente distante para uma chamada virtual, ou faz selfie e envia para quem ainda está no trabalho. A piada do pavê continua, e o momento de gratidão, embora mais curto, parece mais sentimental.

Nesse instante, a gente se olha nos olhos e enxerga o que há de importante no meio desta vida apressada: o sorriso de afeto das pessoas que amamos.



O Natal é uma escolha. Escolhemos separar aquele momento para toda a eternidade da memória. E a brisa da madrugada parece mais fresca assim, como se nos embrulhasse no presente perfeito de ternura. É nesse desvario que o Natal vira esperança – não daquelas inalcançáveis, mas a esperança-enfeite de árvore, que tá ali, discreta, esperando que você repare nela.”

Daniel Cruz Fonseca fala do Natal contemporâneo: tem selfie, Instagram e inteligência artificial, mas também tem farofa e pernil Instagram/reprodução