Arquitetos mineiros ganham prêmio do IAB – Departamento São Paulo

A Pinacoteca Contemporânea está entre os vencedores da 26ª edição da premiação do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento de São Paulo (IABsp), na categoria restauro, retrofit e requalificação. O prêmio foi para o coletivo mineiro Arquitetos Associados, integrado por Alexandre Brasil, André Luiz Prado, Bruno Santa Cecília, Carlos Alberto Maciel, Paula Zasnicoff, Carolina Miguez, Marcos Vinicius Lourenço e Rafael Gil Santos, que trabalharam com Silvio Oksman, responsável pelo projeto da “Pina”.



• COMPLEXIDADE



A “Pina” Contemporânea, como é carinhosamente chamada, é a terceira unidade do conjunto de edifícios da Pinacoteca do Estado de São Paulo, o maior museu público brasileiro. Entre obra e projeto, foram cinco anos de trabalho após seleção realizada por chamada pública aberta.

“A ‘Pina’ Contemporânea se insere no conjunto de trabalhos que já realizamos para museus brasileiros. Eles formam uma certa sequência, começando com obras realizadas em Inhotim, como o Centro Educativo Burle Marx e as galerias Miguel Rio Branco, Cláudia Andujar e Cosmococas; passando pelo Museu do Pontal, no Rio de Janeiro, dedicado à arte popular brasileira; e culminando nesta obra, que talvez seja aquela de maior complexidade que fizemos até hoje, por sua inserção urbana e por intervir no conjunto histórico muito importante para São Paulo”, diz Paula Zasnicoff.



• PRAÇA ABERTA



Diferentemente dos outros prédios do museu paulista, com sisudos edifícios ecléticos de tijolo do final do século 19, a nova Pinacoteca traz a experiência da arte contemporânea mais integrada à cidade. Em seu principal espaço, a praça pública e aberta que integra a rua e o Parque da Luz (a mais antiga área verde da capital paulista), qualquer pessoa pode entrar. O encontro com a arte e a educação acontece livremente.

Carlos Alberto Maciel, um dos autores do projeto e professor do curso de arquitetura da UFMG, esclarece: “Pensar o museu como oásis, uma espécie de plataforma aberta à liberdade, foi o ponto de partida que orientou a procura por construir o mínimo e abrir ao máximo, integrando o museu à cidade e criando sua praça como continuidade natural do parque.”



• ANTIGA ESCOLA



O júri destacou que a obra “proporciona um espaço de acolhimento a partir da configuração de uma praça coberta, em meio ao Jardim da Luz, que constitui um gesto de amplo significado simbólico capaz de potencializar as interlocuções entre o museu e a vida pública cotidiana”.

O lugar onde fica a Pinacoteca Contemporânea, uma antiga escola que em 2015 ganhou nova sede, permitiu aos arquitetos conciliar antigas construções, algumas do final do século 19 e outras dos anos 1950, com a intervenção contemporânea cuidadosa, que instalou no subsolo uma grande sala de exposições, criou a praça ao nível térreo, redefinindo o antigo pátio da escola como lugar público, introduziu andar elevado como um mirante, abrigando café e salão de eventos. A cobertura iluminada promove o acolhimento dos visitantes e, ao mesmo tempo, recria a identidade do lugar.



• MADEIRA LAMINADA



O conjunto de espaços é completado pela biblioteca dedicada à arte brasileira e o centro de documentação da instituição, agora instalados em um dos edifícios históricos abertos à praça coberta. “A cobertura iluminada, executada com estrutura em madeira laminada colada, de alta tecnologia e alto desempenho ambiental, reforça o sentido público do museu e procura sinalizar um caminho possível para a construção sustentável. Foi a primeira obra pública com esse tipo de estrutura no Brasil”, informa Alexandre Brasil.



• DOIS PRÊMIOS



A obra ganhou dois prêmios no mesmo evento: o primeiro, de Melhor Restauro e Intervenção, reconhece a urgência de preservar a memória e atualizar edificações que em algum momento podem estar subutilizadas ou abandonadas. O segundo, o Selo de Acessibilidade, assegura uma arquitetura sem barreiras, aberta à população.

Inaugurada em março de 2023, a “Pina” Contemporânea oferece programação intensa, com exposições de arte nas duas salas principais e na praça, além de shows, performances e cinema. Boa parte da agenda tem entrada franca.