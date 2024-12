Presépio e Anderson Noise são atrações da agenda para esperar Papai Noel

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• SEXTA-FEIRA (20/12)



Em clima de Natal, a programação do fim de semana começa com visita ao presépio colaborativo da Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Funcionários). O público ajudou a criar a obra feita com material reciclado. A cenografia desenvolvida por Leo Piló traz uma cidade fictícia na divisa entre Brasil e Itália. O cafezal, com 50 árvores, remete ao início da imigração italiana no Brasil. Os tapetes devocionais, tradição de Minas Gerais, fazem parte da ambientação.

Os reis magos foram transformados no artista Leonardo da Vinci, no escritor e poeta Dante Alighieri e no astrônomo, físico e cientista Galileu Galilei. Maria, mãe de Jesus, é representada por Rita Pavone; José, pai de Jesus, pelo ator Marcello Mastroianni. E o Menino Jesus vem na garupa de uma scooter. Hoje, o espaço funciona das 10h às 21h; sábado e domingo, das 10h às 18h. Entrada franca.





Os ícones italianos Marcello Mastroianni, Rita Pavone e scooter fazem parte do presépio colaborativo exposto na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade Leo Fontes/divulgação



• SÁBADO (21/12)



Música de qualidade nos festejos de fim de ano. Sábado, a banda Thunder Blues se apresenta no Clube de Jazz Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Formado há seis anos, o grupo mistura blues do final dos anos 1970 com elementos do funk, jazz, soul e R&B. A banda é formada por Vito (vocal, sax, flauta e gaita), Sandro Veríssimo (hammond e piano), Rafael Fernandez (guitarra), João Machala (trombone), Marco Lima (trompete), Fred Jamaica (baixo) e Felipe Piva (bateria). O primeiro set está marcado para as 21h e o seguinte começa às 22h30. Ingressos custam R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa), à venda na plataforma Sympla.



• DOMINGO (22/12)



Trio Lampião, Everton Coroné e Pri Glenda comandam o arrasta-pé de domingo à noite, promovido pelo projeto Forró do 104. O baile vai das 21h30 à 1h30, no Complexo Cento & Quatro (Praça Rui Barbosa, 104, Centro). Lista amiga: R$ 20, até 20h30. Na portaria, ingressos custam R$ 25 (até 20h30) e R$ 35, à venda na plataforma Sympla.



• SEGUNDA-FEIRA (23/12)



Antevéspera de Natal é dia de corre-corre. Muita gente saindo da cidade, muita gente desembarcando em BH para as festas com a família. Para os que chegam, a opção é visitar a exposição “Luz eterna – Ensaio sobre o sol”, mostra imersiva de arte digital em cartaz no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), das 10h às 22h. O público verá obras de Antonio Curti, Arthur Boeira, Bruno Borne, Ero, Felipe Sztutman, Gustavo Milward, Junior Costa Carvalho, Matheus Leston, Rodrigo Machado e Vigas, cujas instalações evocam a poética do astro-rei. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos no próprio CCBB.



• TERÇA-FEIRA (24/12)



Então é Natal. Para os mais animados, a pista do Deputamadre ferve, depois da ceia, com Anderson Noise e Omoloko. A dupla não vai decepcionar. Noise foi eleito o melhor DJ, por dois anos consecutivos, pela DJ Mag Brasil. Durante três anos, o nome do mineiro constou na lista Top 100 da DJ Mag UK. Em 2008, ele ocupou a 26ª posição no ranking mundial. Omoloko criou e é residente das festas @curralrec e @mathosa.bh, na capital mineira. O Deputamadre fica na Avenida do Contorno, 2.026, Floresta. Ingressos custam R$ 55, à venda na plataforma Sympla.



• QUARTA-FEIRA (25/12)



Opção para o feriado é admirar o coreto da Praça da Liberdade, atração do projeto Natal Iluminado, patrocinado pela Cemig. O espaço ganhou instalação inspirada na pesquisa de Vânia Noronha, estudiosa do reinado e do congado. Com iluminação em formato radial com vermelho, laranja e amarelo em degradê, o coreto exibe oito estandartes pertencentes a grupos de congado da Grande BH. A arquiteta responsável é Raquel Muguet, com projeto cenotécnico da Trinca.lab e iluminação de Gabriela Luíza. Bárbara Schall assina os adereços.



• QUINTA-FEIRA (26/12)



Nina Guimarães será a atração do show “Queens of soul”, quinta-feira, às 20h30, no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro). Ela vai cantar sucessos de Etta James, Nina Simone, Aretha Franklin, Whitney Houston e Amy Winehouse. Os músicos Rafael Canielo (bateria), Eneias Xavier (contrabaixo) e Irio Júnior (pianista) acompanham Nina. Ingressos de R$ 55 a R$ 275, na plataforma Sympla.