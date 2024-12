Bruna Linzmeyer será homenageada na Mostra de Cinema de Tiradentes

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





Em sua 28ª edição, a Mostra de Cinema de Tiradentes vai homenagear a atriz Bruna Linzmeyer. Natural de Santa Catarina, ela iniciou sua trajetória artística aos 16 anos, quando se mudou para São Paulo para estudar teatro. Estreou na televisão em 2010, na série “Afinal, o que querem as mulheres?”, de Luiz Fernando Carvalho, e acumulou papéis marcantes em “Gabriela” (2012), “Amor à vida” (2013) e “Pantanal” (2022), entre outras novelas.

No cinema, a atriz pode ser vista em “Malu”, em cartaz em BH. Participou também dos filmes “Medusa” (2023), de Anita Rocha da Silveira, e “Cidade; Campo” (2024), de Juliana Rojas. Bruna atuou nos curtas “Alfazema” (2019), de Sabrina Fidalgo, “Uma paciência selvagem me trouxe até aqui” (2021), de Eri Sarmet, premiado na 25ª Mostra de Tiradentes, e “Se eu tô aqui é por mistério (2024)”, de Clari Ribeiro.



• Na telona



Na programação de Tiradentes serão exibidos “O vento frio que a chuva traz”, de Neville d'Almeida; “Baby”, de Marcelo Caetano; “Uma paciência selvagem me trouxe até aqui”, de Eri Sarmet; “Se eu tô aqui é por mistério”, de Clari Ribeiro; e “Alfazema”, de Sabrina Fidalgo. A mostra será realizada de 24 de janeiro a 1º de fevereiro.



• DEZ ANOS DO MIS



O Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte está em festa. Para comemorar seus 10 anos, será lançado, nesta sexta-feira (20/12) às 19h, o catálogo com acervo que celebra a concretização de uma década de sua transição de Centro de Referência Audiovisual para Museu da Imagem e do Som (MIS-BH). Realizada pela prefeitura da capital em parceria com o Viaduto das Artes, a festa terá discotecagem de vinil a cargo do DJ Thomás Amaral, com entrada franca. Localizado em antigo casarão na Avenida Álvares Cabral, no Centro, o MIS-BH tem acervo com 90 mil itens.

Anísia Lima, artesã do Vale do Jequitinhonha, diante do presépio instalado em frente ao Palácio da Liberdade Instagram/reprodução





• NATAL DO JEQUITINHONHA



Uma das grandes atrações do projeto Natal da Mineiridade, na Praça da Liberdade, é o presépio inspirado na obra de Anísia Lima, artesã do Vale do Jequitinhonha. Instalado em frente ao Palácio da Liberdade, ele recria figuras que medem 15cm em peças de cerâmica feitas a mão pela artista de Poço d’Água, distrito de Turmalina. Com 3,2m de altura, a instalação vem chamando a atenção do público.



• Tradição



Além de celebrar o Natal, o presépio mostra a riqueza do artesanato do Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais icônicas da cultura de Minas Gerais. A obra assinada por Anísia Lima teve pesquisa de Cristiane Salles. A arquiteta responsável pela instalação é Raquel Muguet, com cenografia da Trinca.lab. O projeto de iluminação é de Gabriela Luíza. Execução e montagem foram realizadas pela Fala Cenários, com direção criativa de Casinha, Dalila Bastos, Híbrido e Pública.