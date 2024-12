Galpão Cine Horto busca apoio financeiro para garantia de projetos em 2025

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Há 26 anos, o Galpão Cine Horto mantém posição de destaque como centro cultural que promove, entre outras coisas, a formação de artistas, técnicos, estudantes, professores, pesquisadores e, cereja do bolo, público.

Para continuar mantendo os projetos, foi lançada a campanha Apoie o Centro Cultural Galpão Cine Horto. E é muito simples participar, com contribuições diretas e via imposto de renda, em qualquer época do ano, na plataforma Evoé.

O apoio financeiro será essencial para suporte de projetos como o Festival Cenas Curtas (com 25 edições realizadas), o Jogos de Afeto (60+), o Conexão Galpão (para escolas da rede pública de ensino), o Oficinão, o Sabadão, o Centro de Pesquisa e Memória do Teatro – CPMT, e os Núcleos de Pesquisa e Cursos Livres de Teatro.

ÚLTIMA DO ANO

O ano foi duro e, por isso mesmo, melhor terminá-lo com boas gargalhadas com um dos projetos de humor bem-sucedidos de 2024. Gongada Drag chega à sua terceira edição em Belo Horizonte, com única apresentação, no próximo domingo (22/12), às 18h, no Cine Theatro Brasil Vallourec.

Na edição natalina, as drags apresentarão números temáticos e, claro, gongarão tudo. O show comandado por Bruno Motta, que é mineiro de Belo Horizonte, é uma mistura de stand-up, improviso, auditório, reality e muito talento drag.

Em cena, Dacota Monteiro, Nayla Brizzard e Charlote, as participações especiais de Rodrigo Apresentador e os comediantes Babu Carreira e Pahby.



GONGADA

A expressão “gongar” é comum na noite gay, quando alguém faz piada de alguém em público. Todos riem até o gongado. Daí para o palco, foi um pulo e a Gongada Drag tornou-se sucesso, lotando grandes teatros em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, onde o projeto é realizado a cada três meses, no Cine Theatro Brasil Vallourec.



A CAMINHO DE BELÉM

Em ritmo de Natal, a cidade ganha montagem do musical “O boi e o burro no caminho de Belém”, uma das primeiras peças de Maria Clara Machado e a que mais teve montagens até hoje. Com direção de Fernanda Vianna e direção musical de Ernani Maletta, o espetáculo, clássico infantil, que recria a noite de Natal, poderá ser visto entre os próximos dias 20 e 22, na Funarte.

Evandro Heringer e Leticia DiCassia fazem os dois animais palhaços, e um coro de anjos canta, ao vivo, músicas natalinas colhidas ao redor do mundo, em uma pesquisa intensa do maestro Ernani Malleta. Entrada franca. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria da Funarte, com uma hora de antecedência.



ROCK’N’ROLL

Para os fãs do Tianastácia, a banda inicia sábado (21/12), no Parque das Mangabeiras, a turnê “Tianastácia Acústico”. A banda está entre as atrações do Último Rock do Ano, com Digão (vocalista da banda Raimundos) & Os Spoilers, além de Lurex, RockNights e Velotrol.