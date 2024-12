Uma miss precisa se preparar para galgar cada etapa de um concurso. Como não sobrou muito tempo neste ano, não houve concurso para a eleição Miss Belo Horizonte 2025. Por aclamação, ou seja, seleção, a cirurgiã-dentista Eduarda Fernandes foi escolhida Miss Universe Belo Horizonte para o próximo ano.

Na noite de sexta (13/12), ela recebeu a coroa de sua antecessora, Lara Van Der Maas. O coquetel de aclamação ocorreu no Picco, bar e casa de evento no alto do Buritis. Eduarda foi escolhida por Júlio Martins, que assumiu neste ano a coordenação da etapa belo-horizontina do concurso.

À frente da agência JM Model, Martins comenta que como trabalha com um elenco grande de modelos, considerou Eduarda a que “está mais preparada e tem potencial” para representar a capital mineira.

Etapa vencida, misses de várias cidades mineiras estão na expectativa para saber qual será a representante do estado para o ano de 2025.

Coordenador do concurso Miss Universe em nível estadual, Thião Costa explica que a próxima Miss Minas Gerais, que vai substituir Tatiana Gonçalves, será também aclamada. O anúncio será feito logo no início do ano, já que o Miss Brasil 2025 será disputado em fevereiro.

Na noite em que foi aclamada Miss Universe Belo Horizonte 2025, Eduarda Fernandes no Picco, no Buritis Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Já em maio do ano que vem será realizado novo concurso Miss Minas Gerais (não mais uma aclamação), que vai escolher a representante estadual para o ano de 2026.

Lara Van Der Maas e Eduarda Fernandes, misses Universe Belo Horizonte 2024 e 2025, respectivamente, e Tatiana Gonçalves Miss Minas Gerais 2024 Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

“Com isto, teremos mais tempo, pois preciso de pelo menos sete meses para preparar uma miss”, comenta Costa. Cursos de oratória e passarela, além da criação de guarda-roupa, integram os preparativos para uma miss que pretende disputar um concurso internacional.