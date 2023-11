“Esse concurso que valoriza as curvas, os corpos fora do padrão de todo o país, passa uma mensagem de que mulheres como eu podem ser o que elas quiserem”, declara Fernanda Castelo Branco, modelo mineira premiada na categoria G+ do Miss Plus Size Nacional 2023. Ela e outras três mineiras foram candidatas no concurso que trata de questões como corpo livre, autoestima, representatividade e combate à gordofobia.

A oitava edição do concurso Miss Plus Size Nacional 2023 aconteceu no último sábado (18/11), no Teatro Rival, Cinelândia, na Região Central do Rio de Janeiro. Idealizado e promovido por Eduardo Araúju, promoter reconhecido pelo seu olhar voltado para inclusão no mundo da moda e da beleza, diversidade e contra preconceitos e padrões, o evento também foi apresentado pela Miss Plus Size Nacional 2022, Jéssica Lacerda.

Nesta edição, também foi apresentado o lançamento do “Senhoras do Calendário 2024”, somente com modelos acima de 60 anos, além da aclamação da Miss Brasil Maturidade 2023 e da primeira Miss Beleza Natural.

De acordo com Fernanda, vencedora de uma das quatro categorias principais do concurso, ter sido uma candidata de destaque representa aprendizado, cumplicidade e vontade de fazer ainda mais pelo combate à gordofobia.

“Pude conhecer pessoas de diferentes estados, com formas diferentes de viver e de pensar, mas ao mesmo tempo com muito em comum. Todas nós passamos por essa luta diária, esse combate à gordofobia, e todas carregamos uma representatividade. Essa participação num concurso que não é só pela beleza, em que todo mundo tem uma história de muitos traumas, de muitas dificuldades, foi muito enriquecedora”, afirma ela.

“A gente já conhece o debate sobre gordofobia, mas às vezes tenho a impressão de que é só isso: debate. Então, quando você vê um concurso como esse, desse porte, com qualidade e organização sérios, acontecendo para valorizar mulheres como eu, já me senti completamente representada só de estar ali. Então, imagina como é para uma pessoa que ficou sabendo desse concurso e vai conhecer esse concurso que valoriza as mulheres fora do padrão? A mensagem que se passa é que você pode ser quem você é e alcançar seus sonhos; que você é linda do jeito que é e com o corpo que você tem”, acrescenta.

Ao todo, foram 20 participantes representando diferentes estados brasileiros. Todas desfilaram com maiô, vestido de gala e trajes típicos de seus respectivos estados.

Para a modelo, ter representado Minas Gerais no concurso também foi gratificante. Ela, que está concluindo o curso de Arquitetura e Urbanismo, se inspirou no Barroco Mineiro para retratar o estado.

“Eu sou uma pessoa apaixonada por Minas Gerais, então foi uma honra representar o estado dentro da minha categoria. Minas é repleta de riqueza, e nem estou falando de dinheiro. É uma riqueza cultural, histórica, artística, e é um prazer falar e transmitir um pouco dessa cultura. Eu escolhi o Barroco Mineiro porque tem muito a ver comigo, com meu curso e com minha ligação com a arte, não só com a arquitetura, mas também religiosa”, explica ela.

Além dela, outras três candidatas mineiras foram premiadas: Heideline Lagbehn foi eleita Miss Curvy Nacional; Samira Andrade foi a Segunda Princesa Plus Size Nacional; e Juliana Coutinho, a Miss Turismo Nacional.

Fernanda conta que ela e as outras participantes, apesar de estarem competindo, ainda compartilhavam uma admiração mútua.

“Ao contrário de muitos concursos de beleza, no Miss Plus Size Nacional, a gente preza muito por ter uma união entre as participantes. A gente se ajuda, se respeita e cuida umas das outras, até porque é um concurso que explora dá voz para a diversidade. Não é um concurso de beleza comum. Já estamos fora da caixinha, então a ideia ali é que todas nós nos ajudamos, e a convivência é supertranquila”, afirma ela.

A Miss G+ Nacional deixa um recado para as mulheres que não e encaixam nos padrões: “Vocês não são menos importantes. Vocês são poderosas e plenamente capazes de alcançar seus sonhos. Não esperem a vida de vocês ser perfeita para serem felizes. O mundo acontece agora, e a nossa vida está passando. Enquanto dermos ouvidos ao que os outros querem que a gente seja, nunca seremos felizes. Se você não gosta do seu corpo ou tem alguma insatisfação e quer mudar, faça isso por você e pelo que você acredita, porque as outras pessoas não vivem a sua vida. Só você sabe o que você passou, então abrace seu corpo, se acolha, se ame, se respeite, porque suas curvas, suas dobras, suas manchas e suas marcas carregam sua história, e você tem o poder de levá-las para onde quiser.”