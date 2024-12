As emissoras de TV Globo e SBT – conhecidas pela concorrência de audiência – vão se juntar no próximo domingo (15/12), em uma transmissão simultânea entre os dois canais. A ideia é fazer uma homenagem ao apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, que morreu no último 17 de agosto.





A dinâmica ocorrerá durante a premiação “Melhores do ano”, do programa “Domingão com Huck”. Patrícia Abravanel, filha do Dono do Baú, participará ao vivo da atração por 15 minutos, marcada para começar às 19h45. A homenagem será transmitida nos dois canais.



Segundo a Folha de São Paulo, Huck vai entregar um troféu para Patrícia e exibir um vídeo com momentos marcantes de Sílvio. A apresentadora também fará um discurso homenageando o pai, em nome de toda família Abravanel. A ideia surgiu de Luciano, que fez o convite para os SBTistas.





Silvio Santos morreu no dia 17 de agosto, aos 93 anos. Ele estava internado em São Paulo, após complicações causadas por uma gripe.









Essa não é a primeira vez que Globo e SBT vão fazer uma transmissão simultânea. Em 2003, a paz entre as emissoras foi selada com uma ação da Nestlé, exibida ao vivo e ao mesmo tempo. Na ocasião, Faustão e Gugu Liberato (1959-2019) dividiram a tela por pouco mais de três minutos.

“Ao contrário do que muita gente gostaria, nós somos concorrentes, nunca inimigos, muito pelo contrário”, disse Faustão no início do informe publicitário. “Acho que ninguém imaginaria eu e você juntos no domingão”, respondeu Gugu. Confira: