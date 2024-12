Ator mineiro coleciona prêmios por sua interpretação em longa-metragem

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Destaque no Festival do Rio e no MixBrasil, João Pedro Mariano conquistou no FestAruanda seu terceiro troféu pela atuação em “Baby”. O filme dirigido por Marcelo Caetano ("Corpo elétrico") teve estreia mundial no Festival de Cannes, em maio, e passou por diversos festivais ao redor do mundo, somando mais de 20 prêmios no total.

No festival de João Pessoa, faturou outros cinco prêmios – para fotografia, direção de arte, roteiro, figurino e trilha sonora. O longa narra a relação conturbada entre Wellington/‘Baby’ (João Pedro), um jovem abandonado pela família biológica, e Ronaldo (Ricardo Teodoro), um garoto de programa que o acolhe em um momento de fragilidade. O filme chega ao circuito de cinemas no Brasil em 9 de janeiro. O ator mineiro também integra o elenco da série “Tremembé”, do Prime Video, em fase de produção.

CANDANGO

O filme mineiro “Mãe do Ouro”, com direção e roteiro de Maick Hannder, e realizado pela produtora audiovisual belo-horizontina Ponta de Anzol Filmes, foi destaque com dois Troféus Candango na Competitiva Nacional de curtas-metragens do 57° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, um dos mais importantes do país. Carlandréia Ribeiro, atriz mineira que interpreta a protagonista Tiana, venceu o prêmio de Melhor Atriz, e Fernanda de Sena levou o troféu de Melhor Fotografia.

“Mãe do Ouro” foi gravado em 2022, nas cidades de Belo Horizonte e Betim. O filme ficcional segue Tiana, uma mulher que tenta entender a morte de sua irmã. A partir de uma abordagem reflexiva e poética, o curta-metragem aborda temas como a violência contra a mulher e a memória familiar.



CARMEN

A Cia de Dança Palácio das Artes, o Coral Infantojuvenil do Palácio das Artes, o Coral Lírico de Minas Gerais e a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais estão no elenco de "Carmen - espetáculo de dança e música”, que cunmpre temporada de 19 a 22 de dezembro, às 19h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes.

Os corais e a orquestra sob a regência da maestra titular Ligia Amadio abrem o espetáculo apresentando trechos da célebre ópera “Carmen”, de Georges Bizet. A obra conta a história da personagem-título, uma cigana sedutora que luta pela liberdade de tomar suas próprias decisões e amar quem quiser.

Ao conhecer Don José, a protagonista acaba enfrentando o amor possessivo que ele nutre por ela. Na segunda parte, a Companhia de Dança Palácio das Artes subirá ao palco, sob a direção geral e coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni, apresentando a versão de "Carmen" de Rodion Shchedrin.



RADICAL

O Bom Velhinho está radical. Pelo menos o Papai Noel que chega hoje a Nova Lima. Por volta das 15h30, ele desembarca de helicóptero no heliponto do Edifício Concórdia (Alameda Oscar Niemeyer, 132, Vila da Serra) e realiza uma descida de rapel pelo edifício de 44 andares e 172 metros de altura, considerado o mais alto prédio comercial da região Sudeste do país.

Após a descida, o Papai Noel segue em desfile em carro aberto por toda a Alameda e, a partir das 17 horas, ficará disponível para fotos gratuitas em frente à portaria 2 do Edifício Oscar Niemeyer (Atlanta). A ação faz parte do projeto Natal Solidário Vila da Serra, das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte e Nova Lima.

VIRADA

Em seu primeiro réveillon, o Terraço Niê é boa opção para quem passa a virada de ano na capital mineira. O ponto mais alto do Edifício Niemeyer, no Centro da cidade, tem vista espetacular. No repertório, o Jazz Live Trio e os DJs Elam Moura e Valber.

O cardápio assinado pelo pelo chef Victor Hugo Zulliani inclui mesa de antepastos, pratos principais e bebidas à la carte.