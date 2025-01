Aniversário de 10 anos do Baianeiros será comemorado com DVD ao vivo

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Em clima de festa por seus 10 anos e em ritmo de pré-carnaval, o bloco Baianeiros vai gravar DVD ao vivo em 8 de fevereiro, no Bairro Castelo, na Pampulha. O repertório terá 20 canções – entre elas, as inéditas “Colado”, “Fé na caminhada”, “O amor chegou”, “Chovendo amor” e “Pan pan pan”. “Vamos mostrar a nossa face versátil. Teremos releituras de músicas já gravadas e as mais pedidas pelos fãs, como 'Baianeiro', 'Bateu colou' e 'Ale alegria'”, adianta Lelo Lobão, que criou o bloco em parceria com o amigo e cantor Danniel Maestri.

Também estão no roteiro sucessos de Alceu Valença, Lulu Santos e Jota Quest. “Tem até uma pitadinha de Wando”, promete Lelo. E avisa: “Claro que não pode faltar axé. Vamos relembrar o Axé Brasil, quem sabe um dia esse grande evento não volta?”



• “PRANTEIO”



Niura Bellavinha e Alex Calheiros, diretor do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, receberão o público na visita mediada à exposição “Pranteio”, marcada para sábado (18/1), às 10h30. A iniciativa é uma oportunidade de aproximação entre o visitante e a artista, que abordará seu processo criativo e a vivência no ateliê. Niura e Alex propõem um modelo de visitação dialógica e participativa.



• Pinturas



A mostra, que reúne 100 obras inéditas e celebra os 35 anos de carreira de Niura Bellavinha, chama a atenção para a história colonial do Brasil, a trajetória de Minas Gerais e do próprio Museu da Inconfidência, a partir de pinturas e esculturas feitas com pigmentos oriundos de rejeitos de mineração. Sob a curadoria de Ana Avelar, “Pranteio” dá continuidade ao Programa de Intervenções de Arte Contemporânea, que estimula diálogos entre o acervo do Museu da Inconfidência e propostas de artistas contemporâneos consagrados.

Niura Bellavinha receberá o público em sua exposição no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto Instagram/reprodução



• NA CAMPANHA



Das peças participantes da Campanha de Popularização Teatro e Dança, a montagem “Jojô e Palito” é uma das mais antigas, está em cartaz há 32 anos. “Os personagens nasceram da necessidade que senti de substituir 'A Gorda e O Magro', protagonizado por mim e Olavino Marcal na TV Alterosa. A videopeça 'Jojô e Palito em: Chapeuzinho Vermelho' é uma versão moderna da clássica história”, diz Joselma Luquini. A atriz divide a tela com Olavino Marçal, Iara Esteves, Ernane Alves e Denilson Rugsvann, e também contracena, no palco, com Márcio de Castro, Marcelo Borges, Yan Oliveira, Ana Ferreira e Vitória France. O espetáculo infantil fica em cartaz até o fim deste mês, aos sábados e domingos, no Teatro da Assembleia.



• AGENDA



Quase dois anos depois de se apresentar em Belo Horizonte, a dupla Yamandu Costa e António Zambujo retorna à capital em 22 de março, no Sesc Palladium. Em 2023, os ingressos para o show do violonista gaúcho e do cantor português acabaram em tempo recorde. O novo espetáculo, como o anterior, deverá ser marcado pela elegância e sensibilidade, ao som das músicas do Brasil e de Portugal.



• FEIJOADA BENEFICENTE



Os amigos do chef Luciano, responsável pela cantina e restaurante do Clube Círculo Militar, estão se mobilizando em torno da feijoada para arrecadar fundos destinados à cirurgia que ajudará o chef a enxergar plenamente. O encontro está marcado para sábado (18/1), no Círculo Militar. O almoço será animado pelos Brancões, grupo que reúne Dél Ribeiro (voz e violão), Léo Elias (percussão), Piaza (bateria) e Rodrigo (percussão). Também haverá show do dançarino Rodrigo Delano. O DJ Sérgio Vilela é outra atração da tarde. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.