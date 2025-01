Crônica de Mônica Meyer vence concurso do Minas Tênis Clube

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Autora do livro “Ser-tão natureza, A natureza em Guimarães Rosa” (Editora UFMG), Mônica Meyer conquistou o primeiro lugar em concurso realizado pelo Minas Tênis Clube. “Foi a primeira vez que me inscrevi num concurso literário”, conta, feliz com o prêmio dado à crônica “Laços de amizade bordados”. Ela escreve sobre amigas que, entre linhas e agulhas, rememoram memórias de carnavais, horas dançantes e alegrias de outrora, enquanto comentam coisas desta vida – casamentos, separações, filhos e netos.





Lançado em 2008, “Ser-tão natureza”, livro de estreia de Mônica, é ensaio pioneiro sobre a profunda relação de Guimarães Rosa e de sua obra com animais, plantas e fenômenos naturais. Bióloga e professora aposentada da Faculdade de Educação da UFMG, a escritora é bacharel em ecologia e doutora pela Unicamp, com pós-doutorado na Universidade de Aarhus, na Dinamarca. Também foi diretora

do Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG.

• • •



O concurso literário do Minas também premiou Maria de Lourdes Paganini Tanure (categoria Poesia) e Maria Ignez Biagiani A. M. Carneiro (Contos).



• VELOCIDADE



Décima montagem do Grupo Quatroloscinco Teatro do Comum, “Velocidade” estreou no CCBB-BH com casa cheia, abrindo a temporada de 2025. Dirigida por Ricardo Alves Júnior e Ítalo Laureano, a peça propõe uma reflexão poética sobre a forma como a sociedade lida com a rapidez dos tempos. Além de subir ao palco, o grupo vai bater papo com o público no dia 18 de janeiro e ministrar a oficina “A palavra em cena: habitar o texto”, nos dias 22 e 23/1, destinada a artistas profissionais, estudantes e público interessado em artes cênicas. Mais informações podem ser obtidas no site www.quatroloscinco.com

Grupo Quatroloscinco apresenta a peça "Velocidade" até 3 de fevereiro, no CCBB, na Praça da Liberdade. Sessões sempre às 19h, de sexta a segunda-feira Igor Cerqueira/divulgação



• THE PELVIS



Se vivo estivesse, Elvis Presley, o Rei do Rock, teria completado 90 anos ontem (8/1). Para marcar a data, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou dados curiosos sobre o cantor. “Suspicious minds” foi a canção gravada por ele mais executada no Brasil nos últimos cinco anos. Também estão na lista “Always on my mind” e “Love me tender”. Elvis morreu em 16 de agosto de 1977, deixando, de acordo com o Ecad, 79 obras musicais e 5.851 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva do projeto Música no Brasil.



• CORPO E CRIAÇÃO



A oficina literária on-line “Escrever o corpo”, criada pela jornalista Jéssica Balbino, mineira de Poços de Caldas, estará na programação de abertura do Instituto Caminhos da Palavra (@icaminhosdapalavra), em fevereiro. Jéssica explora a escrita como ferramenta de investigação do corpo como espaço de memória e criação.



“MÃEZINHA”



Criado pelo escritor e gestor cultural carioca Henrique Rodrigues, o Instituto Caminhos da Palavra, além de oferecer oficinas e cursos, é responsável pelo prêmio destinado a revelar novos talentos da literatura brasileira. O vencedor da primeira edição, realizada em 2024, foi o romance “Mãezinha”, da escritora e médica Izabella Cristo. O livro será lançado em maio, na edição comemorativa dos 20 anos da Flipoços, em Poços de Caldas.