Concurso de Marchinhas Mestre Jonas está de volta ao carnaval de BH

Trilha sonora do pré-carnaval de Belo Horizonte, o Concurso de Marchinhas Mestre Jonas está de volta, depois de hiato de quatro anos. No ano de seu décimo aniversário, distribuirá R$ 17 mil aos vencedores e traz como novidade o prêmio Tira o Pé da Minha Serra, para composições que promovam a conscientização ambiental. A categoria Hit do Carnaval, voltada para músicas de qualquer gênero que tenham potencial carnavalesco, sem serem necessariamente marchinhas, está mantida.

Idealizado pela cantora Brisa Marques e pelo gestor cultural Kuru Lima, o concurso tem direção artística do compositor Thiago Delegado. Entre os sucessos que caíram na boca do povo, “Na coxinha da madrasta”, “Imagina na Copa”, “Solta o Seu Toim”, “Baile do Pó Royal e “Pula catraca”.

Em fevereiro

A primeira etapa do concurso está marcada para 8 de fevereiro (sábado), no Mercado Distrital do Cruzeiro, com a seleção de 15 marchinhas – 12 de tema livre, três relacionadas à categoria Tira o Pé da Minha Serra e cinco músicas com potencial para ser o Hit do Carnaval de BH. A final está marcada para 14 de fevereiro, também no Distrital, com as 10 melhores marchinhas e as três melhores músicas concorrentes ao Hit do Carnaval.

Prêmios

O prêmio para o 1º lugar é de R$ 5 mil; o 2º lugar, R$ 3 mil; e o 3º lugar receberá R$ 2 mil, além do Troféu Mestre Jonas para estes três primeiros colocados. Para a categoria Tira o Pé da Minha Serra, o prêmio é de R$ 3 mil, com o apoio da Minha BH, organização que luta pela preservação da Serra do Curral. Na categoria Hit do Carnaval 2025, o prêmio será de R$ 3 mil para o primeiro lugar. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site Sympla. No Baile da Finalíssima, o Concurso de Fantasias dará o prêmio de R$ 1 mil para a melhor fantasia.



• PÉ NA AREIA

Verão para mineiro é sinônimo de férias em Cabo Frio, Guarapari, Moreré, Caraíva. Por isso, seguindo a tendência do verão, Caio Soter, chef do Restaurante Pacato, apresenta a partir da próxima sexta-feira (10/1) o menu "Ponta de Areia", que promove fusão entre a cozinha mineira de quintal e os frutos do mar. O cardápio estará disponível exclusivamente às sextas e sábados, por tempo limitado.

Aos domingos, terá versão compartilhada para a família.



• ITINERANTE

Belo Horizonte é a primeira parada da mostra “Oriará – Arte e educação em movimento”, que chega na próxima quarta-feira (15/1) ao Parque Municipal, onde fica até 8/2, com visitação gratuita, de terça a domingo, das 9h às 17h. O acervo reúne obras de artistas negros e indígenas de diferentes regiões de Minas e será apresentado em carreta de 15 metros de comprimento adaptada para o transporte e exibição das obras, que fazem parte do projeto Memorial Vale Itinerante. Da capital mineira, a mostra segue durante o primeiro semestre de 2025 para Belo Vale, Jaíba, Congonhas, Curvelo, Itabira,

São Gonçalo do Rio Abaixo, Barão de Cocais, Brumadinho e Nova Lima, durante o primeiro semestre de 2025.

• BALANÇO

2024 já foi, mas deixou boas lembranças para Inhotim, que alcançou recorde de visitação dos últimos sete anos, ultrapassando 335 mil visitantes. O melhor: cerca de 60% das entradas foram gratuitas, graças aos programas de democratização do acesso.



• PAGODE

Ferrugem, um dos maiores fenômenos da música brasileira, abre a temporada de pagode em Belo Horizonte. O cantor tem apresentação confirmada dia 25 de janeiro, sábado, às 21h, no

La Vista (BH Outlet - BR 356, 7.515 - Belvedere, Belo Horizonte, MG). A abertura fica com Suel.