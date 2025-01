Bloco abre a temporada de eventos que antecedem o carnaval de 2025

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O primeiro ensaio técnico da bateria azul e rosa do Quando Come se Lambuza está marcado para esta quarta-feira (15/1), a partir das 18h, no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha). O bloco brilhou no carnaval de 2024, desfilando na Avenida Afonso Pena.

Antes da folia em março, serão sete ensaios semanais até 26 de fevereiro, sempre às quartas-feiras, com entrada franca. Na programação desta noite tem show da banda do Quando Como se Lambuza e de DJs convidados.

O bloco surgiu em 2014, após a comemoração de aniversário de seu mestre e fundador André Melado – os primeiros encontros reuniam amigos dele durante o pré-carnaval. Atualmente, o bloco está entre os preferidos da folia belo-horizontina.



• HOMENAGEM AO BONFIM



O Bairro do Bonfim será homenageado pela Bartucada no carnaval. É lá, na Região Noroeste da capital, que a agremiação mantém sua sede social, o Casarão da Bartucada, com galpão, sala de reuniões, escritório, cozinha, quintal e horta comunitária. Com 53 anos, o bloco iniciou sua trajetória na folia de Diamantina. Conquistou Belo Horizonte ao desfilar no extinto Carnabelô, em pré-carnavais realizados na Savassi e na Banda Mole. Há oito anos, na terça-feira gorda, Bartucada arrasta verdadeira multidão na Avenida Brasil. Em 2024, o bloco prestou animado tributo a Milton Nascimento em seu desfile.

Bloco Bartucada vai homenagear o Bonfim este ano, depois de levar Milton Nascimento para a avenida em 2024 Marcos Vieira/EM/D.A Press/13/2/24

• FURACÃO 2000



Em seu oitavo ano na avenida, o Bloco Funk You vai prestar homenagem à Furacão 2000, que revelou grandes nomes do funk nacional. O desfile está marcado para terça-feira de carnaval, com concentração na Avenida Afonso Pena a partir das 10h. Fundador do bloco, Lucas Moraes diz que o repertório terá sucessos da produtora Furacão 2000 e funk das antigas, além das tendências modernas desse gênero musical.

• ROCK NA JK



A próxima edição do Carnarock está confirmada para 25 de janeiro, na Praça JK, no Sion. Vão animar a tarde do sábado as bandas Aeroplane (com sucessos do Red Hot Chili Peppers), U2 Tribute, Velotrol (com clássicos roqueiros),Tomarock (dedicada ao BRock dos anos 1990 e 2000) e M8 (com sucessos do pop).

Pitty se apresenta no BeFly Hall em março Instagram/Pitty/Stephanie Hahne



• ATÉ BREVE, PITTY



Pitty, que anunciou pausa na carreira sem data de retorno, fará sua última apresentação em Belo Horizonte em 15 de março, no BeFly Hall. Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Nico (bateria) acompanham a roqueira baiana. Naquele mês, ela passa também por Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. A apresentação derradeira, segundo o site de Pitty, será no festival The Town, em setembro, na capital paulista.

• AGENDA



A soprano Nívea Freitas, o pianista Wagner Sander e o compositor Felipe Romagna fazem o concerto “Da Terra à Lua” em 6 de fevereiro, às 20h, no Espaço Cultural Unimed-BH Minas. O repertório reúne peças alusivas à relação do homem com os universos terrestre e celeste. O concerto contará com projeções inspiradas na mesma temática.