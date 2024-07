Pitty retornou aos palcos, na noite desse sábado (13), durante o Festival de Inverno, na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio. Esta é a primeira vez que a artista sobe aos palcos após passar por uma cirurgia de emergência. A cantora, inclusive, se apresentou sentada.

“Eu sento e aproveito para fazer o meu melhor quando a vida me coloca nesse lugar do que é. Diferente, intimista e possível. Improvisado com tanto amor. Obrigada por estar comigo hoje, Rio”, disse ela em uma publicação no Instagram.

A roqueira baiana foi submetida à uma cirurgia de emergência no início do mês. A informação foi divulgada pela equipe da cantora em uma publicação nas redes sociais.

Na ocasião, os médicos orientaram Pitty a permanecer em recuperação por 10 dias. As causas da cirurgia não foram divulgadas. “Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias”, dizia a nota.

Por conta da operação, Pitty precisou cancelar três apresentações, uma delas em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

“Lamentamos os cancelamentos e os transtornos e seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais brevemente possível.”