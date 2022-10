Galpão 54 é novo espaço para shows na Lagoinha

Fachada do Galpão 54, que foi aberto neste mês e pretende abrigar agenda regular de atrações nos fins de semana (foto: Guilherme Drumond/Divulgação)

Mariana Peixoto







Um dos bairros mais antigos de Belo Horizonte, a Lagoinha, na região Noroeste, acaba de ganhar uma casa de eventos. Leva o nome de Galpão 54 o espaço para até 1 mil pessoas inaugurado neste mês na Rua Francisco Soucasseaux.









“Quando eu vi o potencial do espaço, resolvemos fazer uma reforma geral, para entregar para a cidade uma casa que tem toda a estrutura para o produtor trabalhar”, afirma Marcelo Pedro, que está à frente da iniciativa.





Funcionando em um espaço antigo de 400 metros quadrados, que no passado foi uma fábrica de radiadores, o Galpão 54 está climatizado. Tem três ambientes divididos entre pista, mezanino e área externa, além de cinco bares. Foram investidos R$ 1,5 milhão para a reforma.





“O espaço já atendia o produtor, mas ele precisava montar tudo. Agora, não mais. Fizemos tratamento acústico, refizemos a estrutura elétrica”, afirma Marcelo, acrescentando que a casa já tem eventos agendados nos fins de semana até dezembro.





A edificação onde a nova casa vai funcionar é também sede de uma empresa de TI administrada por Marcelo, que é proprietário do imóvel.

“Assim como ocorreu no Santa Tereza, Floresta, Pompeia, agora a gente vê as coisas acontecendo na Lagoinha. O bairro tem um poder histórico muito grande e, trabalhando aqui, não há como não se envolver com a história. O belo-horizontino está gostando de vir para a região.”

GALPÃO 54

Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha. Mais informações: galpao54.com.br