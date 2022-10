'Filarmônica em câmara' destaca hoje os instrumentos de madeira e cordas

Da redação

Nesta terça-feira (11/10), às 20h30, músicos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais apresentam a série “Filarmônica em câmara”, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). A violinista Hyu-Kyung Jung e o violoncelista Eduardo Swerts interpretam a “Sonata para violino e violoncelo”, de Ravel.

Em seguida, os violinistas Joanna Bello, Jovana Trifunovic, Rodrigo Bustamante e Laura von Atzingen executam o “Quarteto para violinos”, de Bacewicz. A terceira peça da noite, “Divertimento para oboé, clarinete e fagote”, de Schulhoff, ficará a cargo do oboísta Israel Muniz, do clarinetista Marcus Julius Lander e do fagotista Adolfo Cabrerizo.