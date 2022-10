Carlinhos Vergueiro lança na plataformas digitais disco feito entre amigos

Augusto Pio

A gravação original de "Carlinhos Vergueiro convida" foi feita para comemorar os 15 anos de carreira do músico (foto: Nina Jacobi/divulgação)

O projeto apresenta 12 faixas que Vergueiro fez em parceria com João Nogueira, Toquinho, Vinicius de Moraes, Adoniran Barbosa, Antonio Candido, Novelli e J. Petrolino. Participam também do disco os músicos Nelson Ângelo (piano), Guilherme Vergueiro (piano), Luizão (baixo), Raphael Rabello (violão), Márcio Montarroyos (trompete), Mauro Senise (flauta e sax), Wilson das Neves (bateria) e Laudir de Oliveira (percussão).

Os arranjos foram criados por Raphael Rabello (1962-1995), Guilherme Vergueiro, Cláudio Guimarães, Alberto Arantes (1939-1991), Ruy Quaresma (1952-2021) e Nelson Ângelo.



Com 70 anos completados em março, Vergueiro se diz muito feliz com a iniciativa da gravadora. “O relançamento desse álbum é motivo de grande alegria para mim. Além disso, ter dividido as faixas com artistas que tanto admiro, ter reunido um time de músicos e arranjadores da maior qualidade me deu muito orgulho.”

Vergueiro conta que a ideia de relançar o disco surgiu de sua produtora, Maísa de Aguiar. “Ela conversou com o pessoal da gravadora Biscoito Fino, que resolveu abraçar o projeto. Deu muito trabalho, porque tivemos que falar com todos que participaram do disco original. Felizmente, todos autorizaram lançá-lo nas plataformas digitais."

O músico se diz “orgulhoso de ver o time de artistas que reuniu, “além dos grandes amigos, parceiros e gente de muita qualidade, dividindo as músicas comigo”. A gravadora Biscoito Fino, segundo ele diz, tem o objetivo de lançar o CD físico também.



“Acho isso muito interessante, ainda mais que a ideia partiu deles. Tenho a impressão de que muita gente que não conhecia o disco original ou não me conhecia direito terá agora a oportunidade de ver um trabalho feito naqueles moldes de antigamente, quando se permitia que se gravasse com grandes orquestras.”

Ele ressalta que o músico mineiro Nelson Ângelo, radicado no Rio de Janeiro e um dos participantes do Clube da Esquina, fez arranjo para a canção “Desatino”. “É uma música que fiz com o Novelli. Aliás, muita gente pensa que ele é mineiro, porque integrou a banda Som Imaginário, é muito ligado ao Nelsinho e a Milton Nascimento, porém Novelli é pernambucano de Recife. Parceiro de Cacaso (1943-1987), Nelsinho também fez o arranjo da canção ‘Refém’ (Carlinhos Vergueiro & Cacaso) que gravei com Edu Lobo. Aliás, Edu também foi parceiro de Cacaso.”

Para juntar tantos astros em seu disco, Vergueiro foi convidando um por um e diz que “todos os artistas arrasaram cantando”. Por isso, ele agora torce para que “as pessoas ouçam as 12 faixas nas plataformas digitais”.

“CARLINHOS VERGUEIRO CONVIDA”





Biscoito Fino (12 faixas)

Disponível nas plataformas digitais

FAIXA A FAIXA

» “Como um ladrão”

(Carlinhos Vergueiro)

Participação de Paulinho da Viola

» “Zona tropical”

(Carlinhos Vergueiro & J. Petrolino)

Participação de Caetano Veloso

» “Noturno paulistano”

(Carlinhos Vergueiro & J. Petrolino)

Participação de Djavan

» “Brecha”

(Carlinhos Vergueiro)

Participação de Chico Buarque

» “Dia seguinte”

(Carlinhos Vergueiro & J. Petrolino) – Participação de Martinho da Vila

» “Por que será?”

(Toquinho, Carlinhos Vergueiro & Vinicius de Morais)

Participação de Toquinho

» “Modo de ser”

(Carlinhos Vergueiro & Antônio Cândido)

» “O ilusionista”

(Carlinhos Vergueiro & J. Petrolino)

Participação de Ney Matogrosso

» “Torresmo à milanesa”

(Carlinhos Vergueiro & Adoniran Barbosa)

Participação de Marçal

» “Refém”

(Carlinhos Vergueiro & Cacaso) – Participação de Edu Lobo

» “Desatino”

(Novelli & Carlinhos Vergueiro) – Participação de Luiz Melodia

» “Samba menor”

(João Nogueira, Carlinhos

Nogueira & Novelli)

Participação de João Nogueira