Ataulfo Alves recebe homenagem de Mauro Zockratto

Da Redação

A obra de Ataulfo Alves (1909 – 1969) será revisitada pelo cantor e compositor Mauro Zockratto, no segundo show do Sarau Minas Tênis Clube, que será apresentado nesta segunda-feira (10/10), às 20h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).Para o artista, mais que afetiva, a escolha por trazer a obra de Ataulfo ao Sarau é questão de representatividade no samba. “Ele é um sambista cuja obra tem tudo a ver com Minas Gerais. Ele morou no Rio, mas manteve a sua mineiridade. Quando canto o samba dele, falo do que vivi na minha casa, que é bem mineira”, declarou. “Até as dores, o que Ataulfo retrata em relação às mulheres, eu me vejo muito nisso, no que eu vivi na infância”, acrescenta.