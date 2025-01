Tangos, boleros e Suassuna dão o tom à agenda cultural em Belo Horizonte

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (17/1)



O fim de semana começa com música de qualidade. Rafael Canielo Quarteto apresenta “Especial Tim Maia”, no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro). No repertório, “Gostava tanto de você”, “Não quero dinheiro”, “Me dê motivo” e “Que beleza”, entre outros clássicos do “Síndico”. O show está marcado para as 21h30 de hoje. O grupo reúne Irio Júnior (piano), Thiago Hamsik (contrabaixo), Luiz Raôni (voz) e Rafael Canielo (bateria). Ingressos, que podem ser adquiridos na plataforma Sympla, custam de R$ 75 a R$ 375.

• Sábado (18/1)

A Casa Rosa do Bonfim é ponto de parada obrigatória nos fins de semana. Sábado, a partir das 15h, o repertório da banda Odilara vai passar por Cartola, Tim Maia, Chico Buarque, Jorge Ben Jor, Gil, Caetano, BaianaSystem, Alceu Valença, Seu Jorge e Céu. O DJ Alex C é outra atração. O espaço fica na Rua José Ildeu Gramiscelli, 301, Bairro Bonfim. Ingressos de R$ 35 a R$ 45, à venda na plataforma Sympla.



• Domingo (19/1)



Musical de sucesso em BH, “Tangos e boleros” está de volta à Campanha de Popularização Teatro e Dança, com única sessão domingo, às 19h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). O ator e cantor Márcio Miranda conta que a ideia é resgatar um pouco de nossa identidade cultural por meio dos dois gêneros musicais latinos, presentes em nossa formação. “Contamos a história do tango e do bolero, de como esses ritmos chegaram ao Brasil. Falamos de curiosidades, das composições e dos compositores”, diz. O envolvimento do público surpreendeu Márcio. “Tem gente que chora, canta e se levanta para dançar, sem contar os relatos no final do espetáculo.” Neste domingo, estão confirmadas participações do músico argentino Demian Alimenti Bel e da atriz e cantora Luciene Lemos. Os ingressos custam R$ 25 nos postos da Campanha de Popularização e no portal Vá ao Teatro.



• Segunda-feira (20/1)



Nada mais interessante do que começar a semana conferindo “Luz eterna – Ensaio sobre o Sol”, exposição em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Os artistas Felipe Sztutman, Antonio Curti, ERO, Junior Costa Carvalho, Rodrigo Machado, Bruno Borne, Arthur Boeira, Gustavo Milward, Vigas e Matheus Leston apresentam projeções, trilhas sonoras e interações digitais que exploram a relação do Sol com a arte digital. A mostra oferece acessibilidade com audiodescrição, versão em Libras e objetos táteis. Das 10h às 21h30, com entrada franca e retirada de ingressos no site do CCBB BH.



• Terça-feira (21/1)



Parte dos espetáculos da Campanha de Popularização Teatro e Dança tem longa trajetória. “Suspeitos – Um crime improvisado”, por exemplo, estreou há 10 anos. “Nem os atores nem o público se cansam, pois é um espetáculo totalmente improvisado”, garante o ator e diretor Lennison Farah. Na peça, quatro pessoas são suspeitas de um crime. Com ajuda da plateia, investigador tenta desvendar o mistério. O elenco reúne Bruno Costoli, Cora Rufino, Gabriel Andrade, Italo Taveira, Juliana Almeida, Junia Flor, Lennison Farah, Leonardo de Castro, Taís Daher, Thais Coimbra e Thiago Rosado. A sessão de terça-feira começa às 20h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). Ingressos custam R$ 25 no portal Vá ao Teatro e nos postos da campanha.

Peça "Suspeitos – Um crime improvisado" convoca a plateia para ajudar detetive. Peça é atração de terça (21/1), no Cine Theatro Brasil Amanda Coimbra/divulgação



• Quarta-feira (22/1)



“Paisagens da alma mineira”, individual de Yara Tupynambá, é um convite para reunir a família e conferir a retrospectiva deste grande nome da arte visual de Minas. A mostra está em cartaz na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entre as 121 obras há pinturas, gravuras, objetos, desenhos e registros fotográficos que abordam o cotidiano, a espiritualidade e a cultura mineira. Com entrada franca, a galeria funciona de segunda a sábado, das 12h às 21h, e domingo, das 17h às 21h.

Grupo Maria Cutia apresenta "Auto da Compadecida" a partir de quinta-feira (23/1), no Grande Teatro do Palácio das Artes Lucas Viggiani/divulgação



• Quinta-feira (23/1)



Esta coluna admira muito a releitura de “Auto da Compadecida”, clássico de Ariano Suassuna, criada pelo Maria Cutia. O grupo se apresenta de quinta-feira a sábado (25/1), às 20h, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Com direção de Gabriel Villela, a peça estreou há seis anos e circulou por vários estados. “A adaptação do Maria Cutia é bastante distinta da que ficou conhecida na televisão”, avisa Leonardo Rocha, que interpreta João Grilo. “Não regionalizamos a história ou a datamos num determinado período. Tem um pouco de teatro de revista, porque atualizamos o enredo a cada apresentação, inserindo acontecimentos do cotidiano de nossa sociedade. Então, ela sempre está conectada com o hoje, o momento de agora”, diz. “As temáticas barroca e musical, marcas do Gabriel, estão presentes. A música, linguagem muito forte do Maria Cutia, tem papel dramatúrgico importante”, comenta o ator. Ingressos custam R$ 25 nos postos da Campanha de Popularização e no portal Vá ao Teatro. Na bilheteria, o preço é R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).