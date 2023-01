Maria Cutia reapresenta 'Auto da Compadecida' na Campanha de Popularização

"Auto da Compadecida" terá sessões nesta quarta e quinta-feira (1 e 2/2), no Grande Teatro do Sesc Palladium (foto: Tati Motta/divulgação)

Desde que criaram a Cia. Maria Cutia, em 2006, os atores Mariana Arruda, Leonardo Rocha e Hugo da Silva tinham o desejo de trabalhar com o diretor mineiro Gabriel Villela. Foi a peça "Romeu e Julieta", montagem do Galpão dirigida por Villela, que despertou essa vontade na trupe da recém-inaugurada companhia mineira.













“‘Auto da Compadecida’ é um texto maravilhoso do Suassuna. Talvez o mais famoso do teatro brasileiro”, destaca Mariana Arruda. “Embora as pessoas conheçam mais a adaptação cinematográfica (de Guel Arraes), todos sabem quem são Chicó e João Grilo, e conhecem suas histórias.”

Versão mineira em clima tropicalista

A montagem da Maria Cutia, que estreou em 2019, é bem diferente do filme de Arraes. A começar pelo figurino e pelos objetos cênicos, que trazem referências como o Movimento Tropicalista.





A própria Compadecida, interpretada por Mariana, é cria da Tropicália. “Eu me inspirei muito em Gal Costa”, revela a atriz. “É uma Compadecida tropicalista, que tem flores na cabeça e usa manto azul da cor das águas do Rio São Francisco, trazendo a ideia de uma grande mistura”, diz, lembrando que essa também é a característica do movimento sessentista que projetou Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Tom Zé.





Mariana também dá vida à mulher do padeiro. Essa personagem, inspirada em Maria Bonita, traz elementos do cangaço. “Ela demonstra a força da mulher, que deixa o marido na condição de submissão”, afirma.





Além de Mariana, integram o elenco Leonardo Rocha (João Grilo), Hugo da Silva (Chicó e Severino de Aracaju), Dê Jota (Jesus, padeiro e palhaço), Thiago Queiroz (sacristão), Polyana Horta (bispo e Major Antônio Moraes) e Marcelo Veronez (padre e diabo). Além de atuar, todos cantam e tocam instrumentos ao vivo.





Na trilha sonora assinada por Babaya, Fernando Muzzi e Hugo da Silva não poderiam faltar, claro, canções da Tropicália.





“Numa cena, a Compadecida entra cantando ‘Com minha mãe estarei’, música de igreja, e fala: ‘Ah, que música chata!’. E volta para cantar ‘Tropicália’”, diverte-se Mariana.





Outra referência é o carnaval. Logo no início, foliões entram em cena ao som de “Eu quero é botar meu bloco na rua”, de Sérgio Sampaio, carregando o estandarte onde se lê Bloco da Cutia.





“É a trupe de atores carnavalescos bem brasileiros que chega no teatro para contar aquela história”, explica Mariana, destacando que o carnaval é outra característica da essência brasileira.





Elogiado pela autenticidade e singularidade de suas montagens, Gabriel Villela desenvolveu estética a própria, na qual os personagens são como seres encantados. “Você olha e não sabe muito bem de onde eles são”, observa Mariana.





Essa característica está bem presente no “Auto da Compadecida”. João Grilo, Chicó, padre, bispo, padeiro e até mesmo Jesus são personagens de uma trama marcada pelo realismo fantástico.





A trama continua centrada no julgamento divino dos personagens, sobretudo de João Grilo, malandro pobre do sertão nordestino executado pelo cangaceiro Severino de Aracaju.

Anti-herói é a cara do Brasil

Caricatura do brasileiro com seu famoso jeitinho, João Grilo é um trapaceiro carismático. Uma espécie de anti-herói, que engana os patrões exploradores, o padre, o bispo, o coronel, o temido cangaceiro e até o diabo, invocando a Compadecida para livrá-lo do inferno.





“Independentemente de como a pessoa conheceu o ‘Auto da Compadecida’, ela vai ver algo totalmente diferente. Nossa montagem tem outras referências, outra poética e outro tom justamente para permitir que o espectador faça uma viagem visual e sonora”, conclui a atriz.

“AUTO DA COMPADECIDA”

De Ariano Suassuna. Direção: Gabriel Villela. Com Cia. Maria Cutia. Quarta e quinta-feira (1º e 2/2), às 20h, no Sesc Palladium. Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro, (31) 3270-8100. Ingressos a R$ 20, à venda nos postos da Campanha de Popularização no Shopping Cidade e Pátio Savassi ou pelo site www.vaaoteatromg.com.br

Mariana aceitou de pronto, sem nem sequer consultar os colegas ou perguntar qual seria a montagem. Era um clássico: “Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, musical que será reapresentado nesta quarta e quinta-feira (1º e 2/2), no Sesc Palladium, na programação da 48ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança.