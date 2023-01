Retrospectiva 2022 exibe em BH 10 filmes de destaque, com ingressos a R$ 2

Para vários críticos, 'Não! Não olhe!', filme de Jordan Peele, sofreu injustiça ao ficar fora da lista de indicados ao Oscar 2023 (foto: Universal Pictures)

A Mostra Retrospectiva 2022, em cartaz no Centro Cultural Unimed-BH Minas, vai exibir 10 filmes de destaque lançados em 2022, com ingressos a R$ 2. A Mostra Retrospectiva 2022, em cartaz no Centro Cultural Unimed-BH Minas, vai exibir 10 filmes de destaque lançados em 2022, com ingressos a R$ 2.









“Marte Um”, lançamento da produtora mineira Filmes de Plástico, aborda dramas e sonhos de uma família da periferia da Grande Belo Horizonte.





Com atuação magistral de Rejane Faria, o longa do diretor Gabriel Martins brigou por uma vaga para o Brasil no Oscar 2023, mas não foi selecionado. Apesar disso, a produção da Filmes de Plástico prossegue sua trajetória, inclusive no exterior.

Rejane Faria faz o papel da mãe de família de 'Marte Um' (foto: Embaúba Filmes)





A respeitada empresa de Ava DuVernay comprou os direitos de distribuição de “Marte Um”. Diretora e roteirista americana, Ava é uma vitrine e tanto. Lançou “Selma”, filme sobre Martin Luther King, “A 13ª Emenda”, minissérie sobre o sistema carcerário nos Estados Unidos, e “Olhos que condenam”, série sobre garotos negros do Harlem injustamente condenados por estupro em Nova York.





Por sua vez, o capixaba “Os primeiros soldados” mostra a luta dos primeiros cidadãos LGBTQIA+ contaminados pelo vírus do HIV, quando eclodiu a epidemia de Aids na região da Grande Vitória, no Espírito Santo.





O longa do diretor Rodrigo de Oliveira marcou presença no circuito nacional de festivais, com elogios da crítica e do público.





O americano “Não! Não olhe!” foi esnobado pelo Oscar 2023. Suspense e terror marcam o longa escrito, dirigido e coproduzido por Jordan Peele.





Ele é estrelado por Keke Palmer e Daniel Kaluuya, vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 2021 por “Judas e o Messias Negro”, além de protagonista de “Corra!”, que deu o Oscar de Melhor Roteiro Original a Peele.





O cinema francês está representado por “Pequena mamãe” e “O acontecimento”, esse último inspirado no livro de Annie Ernaux, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2022.





O longa conta a história de uma jovem que fica grávida e enfrenta verdadeiro périplo para abortar na Paris dos anos 1960.



O drama japonês "Drive my car" levou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no ano passado (foto: Mubi/divulgação)



Oscar O japonês “Drive my car”, que levou o Oscar de Melhor Filme Internacional em 2022, é adaptação do romance de Haruki Murakami sobre a amizade entre um diretor de teatro enlutado e uma jovem motorista.





Já “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original.





Por sua vez, “Memória”, do diretor Apichatpong Weerasethakul, é protagonizado por Tilda Swinton.





Promovida pelo Ciclo de Cinema Supergasbras, a mostra retrospectiva ficará em cartaz até 1º de fevereiro.





PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (26/1)

• 16h: “Pequena mamãe”, de Céline Sciamma. França, 2021

• 18h30: “O acontecimento”, de Audrey Diwan. França, 2021

• 20h30: “Memória”, de Apichatpong Weerasethakul. Tailândia/Colômbia, 2022





Sexta-feira (27/1)

• 16h: “Marte Um”, de Gabriel Martins. Brasil, 2022

• 18h30: “Il buco” de Michelangelo Frammartino. Itália, 2021

• 20h30: “Os primeiros soldados”, de Rodrigo de Oliveira. Brasil, 2022





Sábado (28/1)

• 15h: “Vitalina Varela”, de Pedro Costa. Portugal, 2019

• 17h30: “Memória”, de Apichatpong Weerasethakul. Tailândia/Colômbia, 2022

• 20h30: “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson. EUA, 2021





Domingo (29/1)

• 17h: “Não! Não olhe!”, de Jordan Peele. EUA, 2022

• 19h30: “Drive my car”, de Ryusuke Hamaguchi. Japão, 2021





Segunda-feira (30/1)

• 16h: “Pequena mamãe”, de Céline Sciamma. França, 2021

• 18h30: “Marte Um”, de Gabriel Martins. Brasil, 2022

• 21h: “O acontecimento”, de Audrey Diwan. França, 2021





Terça-feira (31/1)

• 16h: “Vitalina Varela”, de Pedro Costa. Portugal, 2019

• 18h30: “Licorice Pizza”, de Paul Thomas Anderson. EUA, 2021

• 21h: “Os primeiros soldados”, de Rodrigo de Oliveira. Brasil, 2022





Quarta-feira (1º/2)

• 16h: “Marte Um”, de Gabriel Martins. Brasil, 2022

• 18h30: “Não! Não olhe!”, de Jordan Peele. EUA, 2022

• 21h: “Os primeiros soldados”, de Rodrigo de Oliveira. Brasil, 2022





. Centro Cultural Unimed-BH Minas. Rua da Bahia, 2.244, Lourdes. Ingressos: R$ 2, à venda na bilheteria





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria