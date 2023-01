Festa de formatura, momento especial na vida dos adolescentes, é o mote do filme dirigido por Matheus Souza (foto: Globo Filmes)

Comemoração de formatura é sempre um turbilhão de emoções. No filme “A última festa”, escrito e dirigido por Matheus Souza, não é diferente. Misto de drama, romance e comédia, o longa aborda a adolescência e o desafio de se tornar adulto. Comemoração de formatura é sempre um turbilhão de emoções. No filme “A última festa”, escrito e dirigido por Matheus Souza, não é diferente. Misto de drama, romance e comédia, o longa aborda a adolescência e o desafio de se tornar adulto.





Amores "épicos"





“Gosto muito do que faço, é uma sorte ter como trabalho a coisa que mais amo. Amo histórias, tanto ouvi-las quanto contá-las. Isso é muito mágico pra mim”, afirma o diretor.





O elenco reúne Marina Moschen, Christian Malheiros, Giulia Gayoso, Thalita Meneghim (atriz e criadora do canal do YoutTube Depois das Onze), Victor Lamoglia, Richard Abelha, Victor Meyniel, Caíque Nogueira, Léo Cidade e Muse Maya.





Nina (Marina Moschen), Nathan (Christian Malheiros), Bianca (Thalita Meneghim) e Marina (Giulia Gayoso) protagonizam o filme. Nina decide terminar o relacionamento duradouro para aproveitar a nova fase da vida, enquanto Marina se prepara para a primeira vez na cama com o namorado.





Bianca conhece sua nova paixão dentro de uma ambulância, quando acompanha o namorado bêbado ao hospital, no dia da festa de formatura. Ao participar do desafio lançado pelo garoto mais bonito da escola, Natham acaba vivendo uma paixão estranha.





As histórias do quarteto se embaralham com as dos outros alunos. O clima é adolescente, mas o filme não se limita a esse público, pois os dramas colocados pelo roteiro são comuns a todos, independentemente da idade.

Cristian Malheiros é Nathan, garoto negro e gay que se sente um pouco desconectado do grupo. O ator gostou da experiência intimista de fazer um filme sobre juventude, amizade e amor.





Thalita Meneghim, que estreia no cinema como Bianca, diz que viveu “um misto de sentimentos”, pois em muitas situações se identificou com a personagem. O primeiro longa representa novo momento para ela, diferente de tudo o que fez na internet e no teatro.





“É outra pegada. Justamente por isso, dá um pouco de medo, aumenta a expectativa sobre como vou me ver. O processo foi muito legal”, conta ela, que visitou um cursinho de medicina para se preparar para a personagem.





Victor Lamoglia brinca que foi “um prazer” ir a Portugal. Diz que poderia ter gravado o filme dentro de uma ambulância no Brasil, enquanto o restante do elenco se dividia entre as locações nos palácios lisboetas.

Nina e Luna

Marina Moschen gostou de interpretar Nina após ter dado vida à protagonista de “No mundo da Luna”, série da plataforma HBO Max.

Sua personagem é a melhor amiga de Marina (Giulia Gayoso). A jovem atriz afirma que o filme refletiu a conexão entre as duas atrás das câmaras.





Rodado há quase quatro anos, “A última festa”, que estreia nesta quinta-feira (26/1) em Belo Horizonte, é produção da Coqueirão Pictures em parceria com Ar de Filmes (Portugal), Globo Filmes e Telecine. A H2O Films assina a distribuição.





“A ÚLTIMA FESTA”

Filme dirigido por Matheus Souza. Com Marina Moschen, Christian Malheiros, Giulia Gayoso, Thalita Meneghim, Victor Lamoglia, Richard Abelha, Victor Meyniel, Caíque Nogueira, Léo Cidade e Muse Maya. Estreia nesta quinta-feira (26/1) em salas de cinema do Shopping Cidade e BH Shopping.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





Matheus Souza explica que a trama mostra como é intenso sentir qualquer coisa na adolescência e como são “épicos” os amores nesta fase da vida. Na conversa com a imprensa sobre o filme, cineasta e elenco comentaram o capricho que o trabalho demandou na cenografia, figurino, direção artística e fotografia.