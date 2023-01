Warner, SBT e Panorâmica já estão filmando 'As aventuras de Poliana'

Assim como na novela, Sophia Valverde, Duda Pimenta, Enzo Krieger e Igor Jansen interpretam jovens em busca de independência em 'As aventuras de Poliana - O filme (foto: Laura Campanella/divulgação)

As gravações de "As aventuras de Poliana – O filme" já começaram, anunciam Warner Bros. Pictures, SBT e Panorâmica. O longa é o spin-off de duas novelas infantis de grande sucesso exibidas no SBT/Alterosa: "As aventuras de Poliana" e "Poliana moça", ambas inspiradas no clássico da literatura infantojuvenil "Pollyana".

Poliana agora trabalhar fora

No roteiro, Poliana (Sophia Valverde) e amigos precisam definir o que farão agora que se formaram no colégio. A jovem quer estudar no exterior, porém Otto (Dalton Vigh), pai dela, não permite isso, por achar que ela não é madura o suficiente. Para tentar realizar seu sonho, a garota tem uma ideia: trabalhar no Maya Palace, ecorresort paradisíaco à beira-mar, para provar sua independência.

João (Igor Jansen), seu namorado, Kessya (Duda Pimenta) e Luigi (Enzo Krieger) topam ir com ela. Porém, nada no hotel é o que parece ser e Poliana e seus amigos viverão muitas aventuras em uma jornada de autodescoberta e amadurecimento.

“Estamos felizes por trabalhar com a Panorâmica e o SBT em um produto de tanto sucesso na TV brasileira. Acreditamos que o filme se conectará com o grande público do país e será uma grande experiência cinematográfica para as famílias do Brasil”, declara Hérnan Viviano, diretor-geral da Warner Bros. Pictures no país.

Íris Abravanel, que estreia no cinema, afirma: “Me sinto muito honrada com essa oportunidade. A novela está sendo um sucesso e é muito bom poder continuar escrevendo para o público infantojuvenil e toda a família.”