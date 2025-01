O Bloco da Esquina, que desfilou no Circuito Andradas no carnaval do ano passado, participará do festival deste sábado



O pré-carnaval de Belo Horizonte segue a todo vapor. Neste sábado (18/1), os blocos Então, Brilha!, Swing Safado com Djonga como convidado; Volta, Belchior; Juventude Bronzeada, Afoxé Bandarerê, Bloco da Esquina e Percussão Circular com Sérgio Pererê se apresentam no Festival Rebenta, na Praça Mendes Júnior, no Funcionários. Embora o evento seja gratuito e em praça pública, é necessário retirar ingresso pelo site Sympla.







“A gente vai fechar a praça para fazer as apresentações lá dentro”, explica Kerison Lopes, um dos responsáveis pelo Rebenta e cofundador do Volta, Belchior. “Belo Horizonte já conquistou o status de capital do carnaval, tendo um dos principais carnavais do país. Então, a ideia é movimentar essa cena, promovendo o encontro entre blocos e artistas mineiros”, diz.



As atrações do festival são um pequeno recorte da cena do carnaval de BH, que contou com aproximadamente 530 blocos no ano passado e tende a manter média parecida neste 2025. Com tantos representantes, é natural supor que conflitos ocorram. No entanto, segundo Lopes, a relação entre todos que fazem o carnaval da cidade é pacífica.



“É um movimento vivo. E, como tal, tem todas as características. No passado houve mais divergências, mas hoje acredito que todo mundo entendeu que devemos estar juntos, porque está todo mundo no mesmo barco, lutando para fortalecer o carnaval”, afirma.



Convidados

Nessa proposta de unir forças, a organização do Rebenta sugeriu aos blocos que convidassem algum artista para se apresentar com eles, tocando músicas autorais. Assim, Djonga fará participação especial na apresentação do Swing Safado. Juntos, eles vão cantar repertório autoral do bloco e o hit “Olho de tigre”.



Também apostam em repertório autoral os blocos Então, Brilha!, Juventude Bronzeada, Afoxé Bandarerê e Percussão Circular. Este último vai contar com participação especial de Sérgio Pererê.



Já o Bloco da Esquina e o Volta, Belchior vão se dedicar, respectivamente, a releituras das canções dos músicos do Clube da Esquina e de Belchior (1946-2017). “Desde 2016, muita gente que não conhecia o Belchior passou a conhecê-lo, principalmente das novas gerações”, diz o cofundador do bloco dedicado ao artista cearense.



“Recentemente, o Emicida fez aquele sample muito famoso em ‘AmarElo’ com ‘Sujeito de sorte’; Vanessa da Mata e João Gomes gravaram ‘Comentário a respeito de John’, e a Ana Cañas fez uma turnê pelo Brasil cantando Belchior”, cita.



Ensaio aberto

Novato na programação oficial do carnaval de BH – antes, o bloco desfilava no pré-carnaval da cidade –, o Asa de Banana fará ensaio aberto, neste sábado (18/1), no Recanto Buri (Av. Professor Mário Werneck, 515, Buritis), a partir das 11h.

O desfile oficial do bloco está marcado para o sábado de carnaval (1º/3), na Av. Assis Chateaubriand. Com quase sete anos, o Asa de Banana nasceu como homenagem a duas grandes bandas soteropolitanas de axé que ganharam popularidade na década de 1990, o Asa de Águia e o Chiclete com Banana. O repertório inclui também hits de Daniela Mercury, Banda Eva, Margareth Menezes, Cheiro de Amor e Kaoma.



FESTIVAL REBENTA

Então, Brilha!, Swing Safado convida Djonga; Volta, Belchior; Juventude Bronzeada, Afoxé Bandarerê, Percussão Circular convida Sérgio Pererê, e Bloco da Esquina. Neste sábado (18/1), a partir das 14h, na Praça Mendes Júnior, no Funcionários. Entrada franca, mediante retirada de ingresso pelo site Sympla.