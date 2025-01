Corpo comemora 50 anos com sua primeira trilha assinada por uma mulher

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.





No ano em que são comemorados os 50 anos do Grupo Corpo, as mulheres estão com tudo. Pela primeira vez, uma compositora foi convidada para fazer a música do espetáculo da companhia de dança. A tarefa ficou com a brasileiro-americana Clarice Assad. Outra boa notícia: a partir de agora, Cassi Abranches está oficializada como coreógrafa residente, ao lado de Rodrigo Pederneiras. A paulistana Cassi foi bailarina do Corpo e assinou, em 2015, a coreografia “Suíte branca”, com música de Samuel Rosa.





Além da sala de ensaios da Avenida Bandeirantes, em BH, Cassi desenvolveu trabalhos de destaque na São Paulo Companhia de Dança e no Balé da Cidade de São Paulo, com o qual ganhou prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) por “Motriz”. Cassi também tem um lado pop. É dela a coreografia do clipe “Girl from Rio”, de Anitta. “A proposta de ter dois coreógrafos residentes trabalhando na mesma obra é pouco comum”, explica Paulo Pederneiras, diretor do Corpo. “Serão visões diferentes da mesma trilha, criadas separadamente e depois combinadas.”

A carioca Clarice Assad, filha de Sérgio e sobrinha de Odair, integrantes do Duo Assad, vai compor peça para o novo espetáculo do Grupo Corpo Rodrigo Assad







• DANÇA EM FESTA



Em fevereiro, quem chega a Belo Horizonte é o Corpo de Dança do Amazonas (CDA), com “Amazônia em movimento”. Sob direção artística de Mário Nascimento, o espetáculo celebra os 26 anos da companhia, referência na dança contemporânea brasileira. Coreografias homenageiam os povos originários e exaltam a energia do Norte do país. Para Mário Nascimento, que viveu 17 anos em Belo Horizonte, o retorno é marcante. “Foi aqui que meu trabalho se tornou realidade. Estou emocionado por estar de volta com a dança e pela oportunidade de reencontrar o público ”. As apresentações ocorrerão de 13 a 17 e de 20 a 24 de fevereiro, no CCBB BH, na Praça da Liberdade.



• DIVAS DO JAZZ



Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday e Sarah Vaughan inspiraram “Divas do jazz”, show que será apresentado nesta quarta (22/1), a partir das 20h30, no Mina Jazz Bar. No repertório, “My baby just cares”, “All of me”, “La vie en rose”, “Autumn leaves”, “Let’s do it” e “Fly me to the moon”. No palco, Nina Guimarães (voz), Irio Júnior (piano), Samuel Gomes (contrabaixo) e Rafael Canielo (bateria).



• SUPER-HERÓIS



Para os fãs do Giramundo, uma boa notícia. Bonecos da trupe mineira podem ser vistos na peça “O que mora no escuro”, que integra a mostra do grupo O Trem Companhia de Teatro, no CCBB BH. “Montamos o espetáculo dentro da sede do Giramundo, no bairro Floresta. O processo foi bastante rico, de muita troca. A gente levava demandas para o ateliê e os bonequeiros propunham novos formatos para os bonecos, o que acabava interferindo na criação das cenas”, relembra Livia Gaudencio, diretora artística de O Trem. Na trama, Nina e Theo se transformam em super-heróis para enfrentar monstros em uma casa mal-assombrada. Vencedora do Prêmio Sinparc de Melhor Espetáculo Infantil (2016), com apresentações no Brasil e em Portugal, a peça tem trilha sonora executada ao vivo. “O que mora no escuro” fica em cartaz de sexta (24/1) a segunda-feira (27/1), às 15h, no Teatro 1 do CCBB BH. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Maria do Carmo Soares prestigiou o amigo Jair Raso, em BH. Ela ganhou o Prêmio Coca-Cola de Melhor Atriz com a peça "Peer Gynt", de Gabriel Vilela Nayra Lellis/Divulgação



• REENCONTRO



A atriz Maria do Carmo Soares veio de São Paulo para assistir a “Uma passagem para dois”, espetáculo mais recente de seu amigo Jair Raso. Ele é autor e diretor da montagem, que ficará em cartaz no Teatro Feluma até 11 de fevereiro. Na peça, um economista e um ator estão presos em uma estação de trem, onde disputam a única passagem para a liberdade. Com diálogos inspirados na filosofia e nas neurociências (Jair é neurologista), os personagens revelam a maravilha transformadora do pensamento e como ele molda nossas memórias. O diretor usa projeção mapeada e integração com imagens de inteligência artificial projetadas em painel de LED em 4K. A trilha sonora original, em surround 7.1, foi composta pelo renomado Itiberê Zwarg.