Espetáculo 'As aventuras de Pauleco e Sandreca no planeta Água" marcou a parceria do Giramundo com o duo Palavra Cantada (foto: Guto Muniz/Divulgação)









A migração para o mundo virtual levou o “Giramundo digital” para novos territórios, especialmente ligados ao vídeo e à pesquisa das “novas formas da marionete” – termo cunhado e perseguido por Álvaro Apocalypse em sua trajetória como criador.



A ênfase na criação de animações digitais entrou de vez no espírito do grupo, que alterou até mesmo sua configuração física ao constituir o estúdio Giramundo definitivamente ativo, ao lado da tradicional oficina de construção dos bonecos da trupe.



O Giramundo, após todas essas mudanças, continua sendo um grupo de teatro de bonecos? Qual o futuro do grupo? São essas e outras perguntas que os diretores tentarão responder e contextualizar no bate-papo desta noite. Informações: www.sempreumpapo.com.br.