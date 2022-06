Musical sobre o Clube da Esquina tem data de estreia: 19 de agosto

Dennis Carvalho e Tiago Barbosa durante coletiva para anunciar o espetáculo que terá Tiago Barbosa como Milton Nascimento (foto: Cristina Granato/divulgação)





O ator Tiago Barbosa tem uma carreira notável na Europa. Sua performance em “O Rei Leão” como Simba é apontada como a melhor entre todas as montagens pelo mundo. Lola, personagem principal de “Kinky boots”, musical com canções de Cyndi Lauper, foi tão bem que foi indicado como ator protagonista na 13ª edição da cerimônia espanhola Prêmios Teatro Musical. Está ali, ao lado de Antonio Banderas. Como se vê, o ator, que começou a carreira no Nós do Morro, poderia continuar curtindo o sucesso na Europa. Mas será o protagonista de “Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem”, que tem estreia prevista para 19 de agosto no Sesc Palladium, em BH.









“Estava a caminho dos ensaios de 'O Rei Leão', em 2020, quando recebi ligação da Vanessa (Veiga, diretora de elenco), dizendo que estava no processo de 'Milton Nascimento – Os sonhos não envelhecem'. Disse: 'Eu quero!'", lembrou bem-humorado, na segunda-feira (27/6), durante coletiva que marcou a apresentação do elenco do musical que será dirigido por Dennis Carvalho, com roteiro baseado no livro “Os sonhos não envelhecem”, de Márcio Borges, lançado em 1996.





Para falar de Milton Nascimento, do Clube da Esquina, o ator viu que havia chegado a hora. "Era o momento de voltar e contar essa história, o que foi falar de amizade naquele momento. Era o momento para trazer uma juventude ao teatro e mostrar Milton Nascimento, Márcio Borges e essa reunião de amigos que marcou a história da música brasileira.”





COMPADRES





Emocionado ("Eu me emociono com qualquer coisa hoje em dia"), Dennis Carvalho enfatizou a importância do musical nos dias de hoje do Brasil. “Com agressões, genocídio, com esse presidente que temos, a montagem ganha uma importância ainda maior. Nada melhor que uma peça musical falando sobre amizade, sobre afeto que está tão difícil acontecer entre as pessoas."





Durante a apresentação do elenco, Dennis contou detalhes da produção. Citou “Elis – O musical” para lembrar que aceitou apavorado o convite da produtora Marilene Godinho para dirigir o espetáculo sobre Elis Regina. "Como achar uma atriz para fazer a melhor cantora do Brasil? Apareceu Laila Garin na minha vida. Marilene aparece novamente com o convite, antes da pandemia, para fazer o Clube da Esquina com história de todo o Clube da Esquina e Milton Nascimento, que é meu amigão, meu compadre, padrinho da minha filha. A responsabilidade só aumenta", garantiu.





MINEIRICE





Para a direção de elenco, Dennis anunciou Vanessa Veiga. Marília Carneiro será a responsável pelo figurino. O diretor lembrou que foi por causa dela que meia de lurex foi sucesso no final dos anos 1970. O item foi uma das peças do figurino da novela “Dancin days”. Bem-humorada, Marília disse “apanhar” com tanta mineirice na produção. "Cada um entende mais de Minas que eu, carioquíssima, penando aqui pegando intimidade com Minas.”





Denis lembrou de “Elis” para garantir que, assim como fez para contar a história da cantora, eles não querem fazer do Clube da Esquina um musical americano. "Quero fazer um musical brasileiro. É a nossa obrigação. Com 'Elis', eu consegui. Vou conseguir com esse também."





Co-diretor e responsável pela iluminação, Maneco Quinderé relembrou a juventude. "Tinha 16, 17 anos quando o disco 'Clube da Esquina' foi lançado e ele quase furou. Aqui neste teatro (Claro, onde foi realizada a coletiva) assisti Beto Guedes".





“Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem”, após a estreia em BH, segue para Ipatinga (2 de setembro), Rio de Janeiro (9 de setembro) e São Paulo (28 de outubro).