Cristina Saraiva lança 'SOS' para denunciar a destruição da natureza

Canção de Cristina Saraiva foi parar no Facebook de Yannick Jadot, que disputou o governo da França pelo Partido Verde (foto: Richard Nakamura/divulgação)

Um disco totalmente dedicado à natureza e à crise ambiental. Assim é “SOS”, lançado pela compositora e cantora carioca Cristina Saraiva. Um disco totalmente dedicado à natureza e à crise ambiental. Assim é “SOS”, lançado pela compositora e cantora carioca Cristina Saraiva.





O projeto traz as participações de Cláudio Lins, Alexandre Saraiva (ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas), Susana Gianini, Tutuca, Alexandre Saraiva, Patrícia Bastos, Renato Braz e Simone Guimarães. Luiz Waack e Breno Ruiz assinam os arranjos.





O álbum surgiu do single “SOS Amazônia”, inspirado na operação realizada pelo delegado Alexandre Saraiva, que fez a maior apreensão de madeira ilegal na região.





Exonerado do cargo de superintendente da Polícia Federal do Amazonas em 2021, ele apresentou ao Supremo Tribunal Federal notícia-crime contra o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acusando-o de conivência com grandes madeireiros. Salles deixou o governo meses depois.





O delegado cantou ao lado de Simone Guimarães. Participaram das gravações Breno Ruiz (piano), Leandro Braga (piano), Luiz Waack (violões e viola), Cássia Maria (percussão) e Toninho Ferragutti (acordeom).



Estamos gastando, detonando e destruindo tudo, como se não houvesse amanhã. As pessoas não estão nem aí Cristina Saraiva, compositora





Ligada à questão ambiental, há anos ela faz músicas com essa temática. Uma delas dedicou ao Sistema Cantareira, por exemplo. Cristina é carioca e vive há 12 anos em Piracaia, no interior paulista.





“Moro na região do Sistema Cantareira, que abastece mais da metade da Grande São Paulo. Tivemos uma crise hídrica em 2014/2015 e ainda estamos nos arrastando”, diz.





De acordo com a artista, o novo álbum é fruto do atual momento histórico do Brasil, marcado pela crise ambiental. “Não canto mal, apenas não sou cantora, sou compositora. O meu prazer maior é ouvir a minha música bem cantada”, comenta.





Orgulhosa da turma de intérpretes que reuniu, elogia Simone Guimarães. “Ela tem uma voz maravilhosa, é compositora extraordinária, grande artista.” Também chama a atenção para o mineiro Tutuca, do Quarteto Sentinela, filho do guitarrista Fredera, do grupo Som Imaginário.





“Tutuca é um supercantor, tem a veia mineira”, diz. “Modéstia à parte, um timaço participa do meu disco. Tenho vários parceiros, inclusive fiz uma canção com o violeiro e compositor mineiro Bilora”, continua.





Composta para Ária, a neta nascida na Noruega, “Pra quem virá” questiona o que vai sobrar do mundo para as novas gerações. “Estamos gastando, detonando e destruindo tudo como se não houvesse amanhã. As pessoas não estão nem aí, e as consequências acabam sobrando para quem está chegando”, lamenta Cristina.





Outra antiga do repertório é “Laranjeiras”, parceria dela com Simone Guimarães, que a gravou em seu primeiro álbum, “Cirandeiro” (1997).





“Peguei também duas músicas que não são minhas. É um disco autoral, mas nem tanto”, comenta, referindo-se a “Passaredo”, de Chico Buarque e Francis Hime, e “Matança”, de Jatobá.





Entre as inéditas estão “Canto de guerra”, parceria dela com Felipe Radicetti, e “Labaredas”, com Dante Ozzetti. “Queria muito falar dos incêndios florestais. Não poderia falar do meio ambiente sem citá-los”, diz. Cristina encomendou a melodia a Dante, pôs a letra e Patrícia Bastos a gravou.





Orgulhosa, conta que a versão em inglês de “SOS Amazônia” chegou onde jamais poderia imaginar. “A gente fez o clipe denunciando a venda ilegal de madeira e ele foi compartilhado pelo candidato do Partido Verde à presidência da França (Yannick Jadot). Ele postou no Facebook, dizendo que apoiava a campanha. Então, a gente não sabe aonde a nossa música chega, as coloco no mundo e cada uma tem o seu destino.”





CLIPES Duas canções de “SOS” têm clipes. “Já gravei o de ‘Pra quem virá’, que deve subir para o YouTube em breve. E o de ‘Labaredas’ foi o Dante Ozzetti quem gravou”, conta.





Além de mandar o álbum virtual para as plataformas, Cristina mandou fazer 500 cópias do CD físico. “Já está na fábrica. É para algumas pessoas que gostam muito (do formato). É para registrar, ficar”, comenta.





REPERTÓRIO





“AMAZÔNIA”

•De Breno Ruiz e Cristina Saraiva

“LARANJEIRAS”

•De Simone Guimarães e Cristina Saraiva

“PASSAREDO”

•De Francis Hime e Chico Buarque

“CANTAREIRA”

•De Simone Guimarães e Cristina Saraiva

“LABAREDAS”

•De Dante Ozzetti e Cristina Saraiva

“GEADA 1975”

•De Júlio Santim e Cristina Saraiva

“MATANÇA”

•De Jatobá

“SOS AMAZÔNIA”

•De Simone Guimarães e Cristina Saraiva

“CANTO DE GUERRA”

•De Felipe Radicetti e Cristina Saraiva

“PRA QUEM VIRÁ

•De Bilora e Cristina Saraiva



(foto: Acervo pessoal)



“SOS”

• Disco de Cristina Saraiva

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais

“SOS Amazônia” é parceria de Cristina com Simone. “Gravamos a música antes do disco, como single. Fiz também a versão dela em inglês, com letra um pouco diferente, meio focada na questão da Comunidade Europeia, a principal compradora da nossa floresta”, explica.Já “Geada” surgiu de fatos ocorridos em 1975. “A gente fala da seca, mas houve uma geada inacreditável em São Paulo e no Paraná. O violeiro Júlio Santim veio com a melodia e me falou disso. Como sou formada em história, fui correndo pesquisar para saber o que aconteceu, para onde foram as famílias atingidas”, conta.