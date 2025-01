Filó volta ao palco para contar três décadas de peleja e humor 

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Gorete Milagres chega a Belo Horizonte com muita história para contar. As memórias da vida real são amargas. No fim de semana, a atriz perdeu um de seus gatinhos, atropelado enquanto dormia embaixo de um carro. Uma tragédia sem tamanho para tutores de pets.

O fato ela lamentou em suas redes sociais, onde recebeu o apoio dos seguidores. Neste mês de janeiro e em fevereiro, a atriz estará em BH, mas para contar as pelejas de Filomena, uma das personagens mais conhecidas da televisão e do teatro, que completa 30 anos.

O espetáculo “Filomena - 30 Anos de Peleja” fará duas apresentações na programação da 50ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança: a primeira no próximo dia 29, no Cine Theatro Brasil Vallourec; a segunda, dia 14 de fevereiro, no Teatro Sesiminas.



• HUMOR

Gorete retorna à Campanha, onde estreou o espetáculo e depois seguiu em turnê pelo país. Em cena, Filó conta sua história, que começa quando deixa a roça e, para sobreviver, se torna empregada, diarista, microempresária e governanta, em sua passagem pela capital mineira e por São Paulo.

Com humor e a simpatia de Filó, o texto mostra a realidade e a importância dos empregadas domésticas, que seguem na peleja lutando por seus direitos e por respeito.



• QUARENTA ANOS

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) é o órgão do Governo de Minas responsável pelo fomento a iniciativas de ciência, tecnologia e inovação e completa 40 anos. Para celebrar a data, serão realizados eventos ao longo o ano.

O primeiro deles, Projetos Inspiradores, busca reconhecer trabalhos de pesquisa e inovação que contribuíram para transformar realidades. Foram selecionados projetos de todas as regiões do estado. Os eventos acontecerão nas instituições onde os trabalhos foram desenvolvidos, de forma a possibilitar o diálogo com a comunidade científica local.

O primeiro evento ocorrerá em Belo Horizonte, em fevereiro e, na sequência, em março, na Universidade Federal de Uberlândia. Em abril, está prevista a realização da mostra Inova Minas Fapemig, uma parceria com o Circuito. Toda a programação será divulgada no site da Fapemig e nas suas redes sociais (@fapemig).



• DÉBUT

Os 15 anos do álbum “Plano de fuga pra cima dos outros e de mim” serão comemorados com apresentação de Letuce, em fevereiro, no Distrital. O duo formado pelo produtor musical Lucas Vasconcellos e a cantora Letícia Novaes, que mais tarde ficou conhecida como Letrux, surgiu no Rio de Janeiro, em 2008. O show de abertura será de Perigosah, e o DJ Thiagão (Sexta Básica) vai animar a festa, dia 7/2.



• AGENDA

O Coletivo Urutau, formado por estudantes da graduação em teatro na UFMG, realiza dois ensaios abertos do espetáculo “O som do mundo desmoronando”, nesta quarta (22/1) e quinta, na Reitoria da universidade, respectivamente às 12h30, e às 17h30.

Entrada gratuita e aberta ao público externo. Logo após as apresentações, haverá uma roda de conversa com o público. O Circuito Cultural é uma realização da Pró-reitoria de Cultura da UFMG. Com dramaturgia coletiva orientada e dirigida pelo professor Altemar Di Monteiro, a peça é livremente inspirada nos escritos de Paul B. Preciado e Achille Mbembe.