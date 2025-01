Pré-carnaval de BH tem ensaio de youtuber sábado (25/1), na Pampulha

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Pioneira do carnaval infantil – foi a primeira youtuber a criar um bloco, que reuniu 20 mil pessoas no último ano –, Anninha Rios marcou ensaio aberto para o próximo sábado (25/1), na Pampulha. “Será uma festa inesquecível”, garante a garota, que pretende atrair 50 mil pessoas ao desfile oficial, em março.

A youtuber comemora a inauguração de sua primeira loja física, Studios Anninha, no shopping Só Marcas Outlet, em Contagem. O espaço reúne produtos licenciados, como mochilas, tênis e a famosa “munhequeira”, que se tornou marca registrada da moça. Atualmente, ela supera 20 milhões de seguidores nas redes sociais.

• NA LAGOA DOS INGLESES

O Bloquinho da Lagoa marcou para sábado (25/1) a sétima edição do pré-carnaval da Lagoa dos Ingleses. A festa será animada por Saulo Fernandes com o show “Saulo, som e Sol”, que reúne sucessos que marcaram a carreira do baiano na Banda Eva e na fase solo. “Eva”, “Raiz de todo bem” e “Tudo certo na Bahia” estão certas no repertório. A banda Caraivana é outra atração da festa.

• DOSE DUPLA

No ano de seu cinquentenário, a Orquestra Petrobras Sinfônica passa por Belo Horizonte para duas apresentações no Palácio das Artes. O concerto “Na trilha do rock”, em 20 de fevereiro, às 20h, vai reunir clássicos do gênero e do pop nacional com roupagem sinfônica. No dia seguinte, será a vez do “Concerto Multiplayer”, com trilhas de grandes games – dos clássicos Super Mario, Sonic e The Legend of Zelda aos modernos, como Fortnite.A regência é do maestro Felipe Prazeres.

Tom Karabachian, ator e cantor, vai se apresentar em BH com o pai, Paulinho Moska Maurício Fidalgo/Globo

• EU

Para comemorar os sete anos do Tranquilo BH, nesta terça-feira (21/1) tem show de Paulinho Moska junto do filho, Tom Karabachian, além de Marcos Almeida, Alysson, Elisa de Sena e Carla Sceno. O projeto nasceu há seis anos, em Belo Horizonte, como sarau intimista no quintal de amigos. Fez tanto sucesso que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador. Sem lugar fixo, o evento mantém o charme especial: para receber o endereço, as pessoas devem ir ao stories do @tranquilobh e responder “eu”. Depois disso, o endereço é enviado na DM.

• 360 GRAUS

Anitta vem com tudo e não está prosa. Já acabaram todos os ingressos para o setor Open do show dela em 1º de fevereiro, na Esplanada do Mineirão. Não demora muito para ocorrer o mesmo no camarote Open Premium e na Arena. A festa, que começa às 14h, faz parte da turnê “Ensaios da Anitta”, cujo tema é “Maratona de jogação”. A cantora vai se apresentar em palco 360 graus.