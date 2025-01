Quer conhecer os segredos do Egito? Exposição em BH te conta vários deles

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Adultos e crianças costumam divergir quando o assunto é diversão. A garotada faz cara feia para as sugestões dos pais, que têm de se desdobrar em busca de algo que agrade os pimpolhos. Graças aos deuses do Egito, este ano a paz vai reinar nas férias de verão da família.

Na exposição “Tutankamon, uma experiência imersiva”, em cartaz no BH Shopping, papais e mamães que curtem história antiga ficarão encantados com as reproduções de objetos do soberano egípcio, que morreu com quase 20 anos.

Por sua vez, a garotada vai curtir os espaços onde os óculos de realidade virtual levam o visitante ao Egito Antigo. A aventura segue por sete ambientes, divididos em 1,8 mil metros quadrados, no estacionamento do piso Ouro Preto. Até sexta-feira, haviam sido vendidos cerca de 15 mil ingressos.

A MÁSCARA

A coluna acompanhou a visita guiada à exposição para a imprensa na quarta-feira (15/1). Os quatro primeiros ambientes são legais, abordando a história da civilização egípcia e, claro, do herói Tutankamon, que morreu devido à infecção causada por um ferimento na perna.

Na Sala 1 (“Uma civilização de 3 mil anos”), o destaque é a máscara do faraó. Não há quem não se encante com a peça, mesmo sendo reprodução. Na Sala 2 (“Dentro do cofre do tesouro”), encontramos mais histórias e réplicas de objetos do cotidiano no Egito Antigo.



CINEMA

A Sala 3 (“Um passeio imersivo pelos segredos do Antigo Egito”) literalmente salta aos olhos. A sensação é de estar no cinema diante de uma projeção irretocável, em que a história ganha novas cores. São seis capítulos, com destaque para os detalhes da tumba de Tutankamon. O problema é que a exibição é longa – lá pelas tantas, bate o cansaço.

Na Sala 4 (“O caminho para a eternidade”), chamam a atenção as reproduções de artefatos descobertos nas tumbas. Por meio deles, conhecemos o processo de mumificação e os rituais funerários.



DIVERSÃO

A partir da Sala 5 (“O reflexo da alma”), a diversão realmente começa. Em cabines individuais, o visitante tem a chance de descobrir sua alma egípcia com ajuda da inteligência artificial (IA). Aí é que está a graça, pois as imagens geradas não são exatamente o que esperamos.

Elas mais parecem caricaturas, com traços pesados. Por isso mesmo, vale a brincadeira. A Sala 6 (“Viagem ao submundo”), certamente, é uma das preferidas. Óculos e equipamento de áudio nos levam, por meio de um filme de realidade virtual, a aventuras na pele de Tutankamon.

Os efeitos são tão bons que sentimos a sensação de vertigem, com a adrenalina à prova. A última sala (“O Vale dos Reis”) impressiona pela tecnologia. O espaço preto e branco, com algumas marcações que não dizem nada, transforma-se quando colocamos os óculos virtuais. Somos, então, levados ao metaverso digno dos faraós.

MULTIDÃO

Em 2023, “Tutankamon, uma experiência imersiva” foi umas das exposições mais vistas na Europa, ultrapassando 600 mil visitantes. Da capital mineira, ela segue para Brasília, Rio de Janeiro, Recife e Salvador.

Apontado como a maior mostra digital do mundo sobre o Egito Antigo, o evento é colaboração da Layers of Reality, MAD, Som Produce e Stardust International, em parceria com as empresas brasileiras Apple Produções e Bem Comunicação Integrada. A curadoria é assinada pelo historiador e jornalista espanhol Nacho Ares.