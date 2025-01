Atriz usa aplique de 25 metros e 5kg para interpretar Rapunzel

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (10/1)

Acredite! Vinte e seis anos após estrear, “Acredite, um espírito baixou em mim” continua rendendo boas histórias. Na semana passada, espectadora levou a jovem filha para ver a peça no centro cultural do Minas Tênis Clube. A mãe havia assistido à estreia no Teatro Icbeu, em 1998. Dias depois de ver a comédia, um homem decidiu voltar ao teatro. Dará o ingresso de presente de casamento para o marido. Detalhe: o casal oficializa a união na terça-feira (14/1), e à noite vai comemorar a união dando boas gargalhadas com a história de Lolô (Ílvio Amaral), alma penada gay que insiste em continuar na Terra e encarna em Vicente (Maurício Canguçu).

“Todos os dias alguém nos conta alguma coisa”, afirma Canguçu. O ator diz não saber por que a peça segue lotando teatros. A coluna, que acompanha o espetáculo desde a estreia, em julho de 1998, acredita que isso se deve ao carisma dos dois protagonistas. Até 16 de fevereiro, haverá sessões às sextas e sábados, às 19h, e aos domingos, às 17h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Ingressos custam R$ 25 nos postos da campanha e no site www.vaaoteatromg.com.br

• Sábado (11/1)



Kayete, que brilha no rádio, está com a corda toda no palco. Ela e Thiago Comédia estrelam “Deboche”, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro), escrita e dirigida pela dupla. Kayete credita o sucesso da peça ao humor do texto e “às mensagens sobre preconceitos contra os quais lutamos diariamente”. A parceria com Thiago é “maravilhosa”, revela. “Grandes amigos, somos padrinhos de casamento um do outro. Nossa química explode em cena.” Sessões aos sábados, às 19h.

Ingressos custam R$ 25 no portal Vá ao Teatro.

• Domingo (12/1)



Mulheres fazem uma diferença e tanto em cena. Mas “Desesperados” chama a atenção não só por reunir Verônica Tannure, Ludmilla Rodrigues e Raquel Pessoah no palco, há mais de um ano. “O elenco com três atrizes trouxe novos olhares para as mais de 30 personagens”, afirma Verônica Tannure, também produtora da montagem. “A peça é um sucesso por abordar temas atuais como depressão, solidão e ansiedade de forma leve e bem-humorada. A dramaturgia inteligente de Fernando Ceylão e a direção inovadora de Maurício Canguçu levam ao palco temas frequentemente debatidos nas salas de terapia do mundo inteiro”, acrescenta. No domingo, tem sessão às 18h no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos custam R$ 25 no portal Vá ao Teatro.

• Segunda-feira (13/1)



“O submarino”, comédia de Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa, ganha a primeira versão mineira. “Esta peça influenciou toda uma geração de dramaturgos”, afirma Sérgio Abritta, diretor da montagem em cartaz na segunda e terça-feira (14/1), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). Um casal apaixonado não consegue levar adiante o casamento, mas ambos só pensam em viver juntos após se separarem. “Eu e o Alexandre Toledo ouvimos dezenas de atrizes até chegarmos àquela ideal para compor a personagem feminina. Acabamos por encontrar esta grande promessa, a Taís Avlis”, conta o diretor. “Ela e o Toledo compuseram personagens muito divertidas, mas não se esqueceram de trazer a intensidade que só os verdadeiros relacionamentos amorosos provocam. A plateia, além de rir muito dos desencontros dos dois, se emociona com as decisões equivocadas que sempre deságuam no desejo incontrolável de reconciliação”, diz Abritta. Ingressos à venda em www.vaaoteatromg.com.br

• Terça-feira (14/1)



Homenageando a memória de Ítalo Mudado, um dos principais nomes do teatro mineiro, “Por caminhos de Brás Cubas” estará em cartaz na terça, às 20h, no Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). A produtora Ana Nery conta que desde a estreia, em 2010, a peça vem participando de festivais e cumprindo temporadas. “Foi a penúltima direção do mestre Ítalo Mudado, que também fez o roteiro. Pouco antes de partir, em 2011, ele pediu que continuássemos com o espetáculo. Mantivemos direção, cenário, atores, figurinos e iluminação. A aceitação do público tem sido maravilhosa”, afirma a produtora. Ingressos estão disponíveis no portal Vá ao Teatro.

• Quarta-feira (15/1)



A criançada tem vez na Campanha de Popularização Teatro e Dança. Como a coluna é fã dos trabalhos da Cyntilante Produções, a indicação para a meninada é “Rapunzel”. Fernando Bustamante conta que o destaque dessa montagem é a trança de 25 metros usada pela princesa, vivida por Raíssa Alves. “A trança foi feita sob encomenda por uma equipe de perucaria, especialista em musicais de São Paulo. O maior desafio foi descobrir um material leve que permitisse à atriz manipular 25 metros de cabelo em cena. Feita com polietileno revestido com cabelo, a trança tem acabamento de microtule. Ainda assim, são cinco quilos de cabelo que a princesa precisa carregar ao longo da aventura”, conta o diretor. A peça terá sessão às 16h de quarta-feira, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes), com ingressos à venda no portal Vá ao Teatro.



• Quinta-feira (16/1)



“Maio, antes que você me esqueça” não é apenas entretenimento. O texto de Jair Raso levanta questões importantes envolvendo a família. “Embora aborde o Alzheimer, é uma peça sobre relacionamento familiar”, observa o dramaturgo. “Quanto à demência, fica claro na peça que o início dos sintomas nem sempre é percebido. Certa vez, uma pessoa saiu do teatro diagnosticando a demência do pai.” Para Jair, “Maio” consegue unir humor e emoção, tendo como pano de fundo assunto tão espinhoso. A montagem estará em cartaz na quinta-feira, às 20h30, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). Ingressos custam R$ 25 no portal Vá ao Teatro.