Com repertório do Mamonas Assassinas, Atenção, Creuzebeck! se apresenta na noite de hoje, nA Autêntica



Ainda faltam 36 dias para o início oficial da folia belo-horizontina – neste ano, o período carnavalesco da capital mineira vai de 15 de fevereiro a 9 de março, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte –, mas já é possível curtir samba, pagode, axé e outros ritmos neste fim de semana, antes mesmo dos quatro dias da festa pagã começar no país, marcado para 1º de março.



Nesta sexta-feira (10/1), na Autêntica, o Pré-Carnaval do Balaio reúne blocos tradicionais e artistas de BH. Entre as atrações principais, destacam-se o bloco Asa de Banana, dedicado às canções das bandas Asa de Águia e Chiclete com Banana; o Bloco da Esquina, homenagem ao movimento Clube da Esquina criado no final dos anos 1960 e início da década de 1970; o Batuque Coletivo, que oferece repertório diversificado; e o Atenção, Creuzebeck!, que resgata músicas do grupo Mamonas Assassinas.



Fundado em 2019 pelo casal Joana Carvalho e Luiz Gouthier, além do primo dela, Leandro Godinho, o Atenção, Creuzebeck! surgiu a partir da participação dos primos no bloco Volta Belchior. Advogada bancária, Joana, até aquele momento, não tinha experiência com música, mas se encantou pela energia do desfile carnavalesco.



Com a ideia de homenagear a irreverente banda dos anos 1990, surgiu Atenção, Creuzebeck!, nome que faz referência ao disco póstumo que reunia versões ao vivo das canções do álbum "Mamonas Assassinas", de 1995. Os primeiros ensaios do bloco aconteceram na Praça Carlos Marques, Zona Oeste de Belo Horizonte, e logo atraíram os foliões.



Diversidade

“Decidimos que o único pré-requisito para participar seria não ter muita experiência com música. Queríamos proporcionar aos outros a mesma sensação que eu e o Leandro tivemos ao tocar no bloco Volta Belchior: a descoberta de que a música é para todos”, conta Joana Carvalho. “Percebemos que, para tocar bem, não é necessário um talento nato, mas sim se dedicar e se permitir gostar de diferentes ritmos.”



Em 2024, Atenção, Creuzebeck! reuniu 3.500 foliões. Neste ano, o desfile do bloco acontece em 22 de fevereiro, na Praça Carlos Marques, no Bairro Calafate.



O Pré-Carnaval do Balaio ainda reúne os blocos Sou Vermelho e Bloco da Cíclica. A programação inclui atrações como o DJ Heleno Augusto, as sambistas Aninha Felipe e Ana Proença, os músicos Elisa de Sena e Chris Mulato, além do projeto Xequerelas.



“Apresentamos blocos que se destacam no carnaval de Belo Horizonte, cada um com seu estilo único. Criamos um evento que celebra a diversidade de ritmos, característica marcante do carnaval da capital mineira”, afirma André Luiz Costa, idealizador do evento.

Desfile do Funk You em 2024 arrastou fãs do ritmo e, neste domingo, bloco fará ensaio aberto da ala do Passinho Edésio Ferreira/EM/D.A. Press. 13/2/24



Funknejo e pisadinha

Para quem gosta de funk, mas não abre mão da energia contagiante do carnaval, o bloco Funk You celebra oito anos com ensaio aberto da Ala do Passinho, responsável pelas coreografias do bloco, neste domingo (12/1), no no Galpão 54, na Lagoinha. O evento ainda tem presença confirmada do bloco Swing Safado e Pagode do Jottapê.



Fundado em 2016 por um grupo de amigos, o Funk You mistura o repertório do ritmo carioca com instrumentos de escola de samba.



“No nosso repertório, contamos a história do funk. Incluímos músicas da década de 1990 até os dias atuais, passando por várias vertentes, como o funknejo, funk pisadinha, funk melody e funk tamborzão, por exemplo”, conta Lucas Moraes, idealizador do bloco. “Tentamos contemplar muitos estilos de modo a homenagear o ritmo como um todo.”



PRÉ-CARNAVAL DO BALAIO

Com Asa de Banana, Batuque Coletivo, Bloco da Esquina, Atenção, Creuzebeck!, Bloco da Cíclica, Bloco Sou Vermelho, Ana Proença, Aninha Felipe, Chris Mulato, DJ Heleno Augusto, Elisa de Sena e projeto Xequerelas. Nesta sexta-feira (10/1), às 20h, na Autêntica (Rua Álvares Maciel, 312 – Santa Efigênia). Ingressos: R$ 20, disponíveis no Sympla, e R$ 30, na portaria da casa.



BLOCO FUNK YOU – ANIVERSÁRIO 8 ANOS

Com Funk You, Ala do Passinho, Swing Safado e Pagode do Jottapê. Neste domingo (12/1), das 14h às 21h, no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54 – Lagoinha). Ingressos a R$ 20, disponíveis na plataforma Gofree.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro