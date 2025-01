A duquesa de Sussex, Meghan Markle, estreia em 15 de janeiro o programa de lifestyle na Netflix "Com amor, Meghan", que dá destaque à culinária, mas também traz dicas sobre como receber em casa e jardinagem, por exemplo.





No teaser da Netflix, a esposa do príncipe Harry terá como convidados chefs reconhecidos mundialmente e ativos no movimento de alimentação saudável, como Roy Choi e Alice Waters.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Waters é dona do restaurante californiano Chez Panisse e um dos maiores símbolos do ativismo na gastronomia dos Estados Unidos. Ainda nos anos 1970, ela defendia a melhor remuneração para os trabalhadores do campo e o consumo de alimentos locais e sustentáveis.



A cozinheira também se destacou por um programa que batizou de Edible Schoolyards, iniciativa que construía hortas em escolas e promovia aulas de conscientização ecológica e alimentação. Ela chegou a construir uma versão do programa ao lado do Capitólio – e realizou ali uma refeição que teve a presença da ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton.



Slow food



A atuação política de Waters na gastronomia conquistou admiradores conhecidos que frequentaram seu restaurante. Entre eles estão Dalai Lama, Astor Piazzolla e Francis Ford Coppola. Além disso, Waters já foi vice-presidente mundial da Slow Food, organização que fomenta a agricultura sustentável.



Nascido na Coreia e formado no Culinary Institute of America, Choi é proprietário do Kogi BBQ, um conjunto de food trucks especializados em tacos que misturam sabores mexicanos e coreanos. Ele também participou de outro programa da Netflix, o "The chef show", ao lado do ator Jon Favreau.



Choi idealizou, ao lado do colega Daniel Patterson, uma rede de fast food saudável, o Locol. Criada em 2016, buscava oferecer opções rápidas de comidas que não fizessem mal à saúde – isso a preços acessíveis. Depois de um período fechada, a rede voltou como uma organização sem fins lucrativos em 2024, liderada por Patterson e sem a participação de Choi.



Além de chefs, o programa de Markle também conta com outros convidados, como a atriz de comédia Mindy Kaling, de filmes como "Oito mulheres e um segredo" e das séries "The office" e "The mindy project".



Volta às redes



Em 1º de janeiro deste ano, Meghan Markle retornou ao Instagram, após um hiato de quase sete anos. Na publicação, compartilhada em um novo perfil, a atriz comemorou a chegada do ano-novo com um vídeo na praia.



O perfil anterior foi desativado em 2018, quando ela se casou com o príncipe Harry. Em 2023, o site Page Six anunciou que a atriz havia pedido e conseguido o direito de usar, no Instagram, o usuário @meghan.



"Estou muito animada em compartilhar isso com vocês!", escreveu a duquesa de Sussex no Instagram em comentário sobre o programa. "Espero que gostem tanto quanto eu gostei de produzi-lo."



No ano passado, Markle lançou a marca American Riviera Orchard, voltada ao segmento de estilo de vida.

A atriz americana, estrela de "Suits", e o príncipe britânico renunciaram aos deveres reais em 2020, o que também significou abrir mão dessa fonte de renda.



Desde então, o casal assinou um contrato com a Netflix que resultou na série documental "Harry & Meghan", lançada em dezembro de 2020, gerando grande repercussão pública. (Bárbara Giovan)

“COM AMOR, MEGHAN”

• Estreia: 15 de janeiro

• 8 episódios

• Disponível na Netflix