Superlotação de cinema decepciona na pré-estreia do filme 'Viva a vida!'

O convite para a pré-estreia do filme “Viva a vida!”, na última quinta-feira (23/1), animou Ana Paula Fonseca, Maysa e Ísis Oliveira a sair de Itaúna, enfrentar chuva na estrada e viajar pouco mais de 90 minutos para ver o longa em Belo Horizonte.

A alegria delas durou pouco. Pouco depois das 21h, as três já voltavam para casa sem assistir ao longa. Por um erro inadmissível da organização, elas e aproximadamente 40 pessoas não conseguiram entrar na sala de exibição, que estava lotada.





“Só viemos nós três de Itaúna, mas recebemos 15 convites com direito a acompanhantes”, contou uma delas, sem perder o bom humor. Como prêmio de consolação, os “desconvidados” receberam cortesias para assistir ao filme em outra ocasião. Quem conseguiu entrar ainda enfrentou 30 minutos de atraso da sessão.



Emoção nas telas



Com direção de Cris D'Amato, “Viva a vida!” reúne os atores Thati Lopes, Rodrigo Simas, Regina Braga, Diego Martins e Jonas Bloch. “O filme estreia no dia 30 de janeiro em 200 cinemas do país. Fizemos pré-estreias em vários estados e, pela reação do público, acho que teremos um sucesso em breve”, afirmou o ator Jonas Bloch, satisfeito com a plateia em Belo Horizonte.

“As pessoas riram, ficaram emocionadas, aplaudiram no final e nos cumprimentaram com entusiasmo”, disse ele.



Fã de Regina



Trabalhar com Regina Braga foi uma honra, contou Jonas Bloch. “Sou fã dela como atriz e como ser humano. Fizemos um casal com grande cumplicidade e amor”, comentou. Boa parte do filme se passa em Israel e filmar lá foi emocionante, disse Jonas.

“É admirável um produtor que leva atores, equipe e equipamentos para tão longe. Isso mostra a pujança do cinema brasileiro, o que se confirma com o prêmio de Fernanda Torres [no Globo de Ouro] e as três indicações para o Oscar [do longa “Ainda estou aqui”, de Walter Salles]”, destaca.

“'Viva a vida!' diverte, emociona e aborda temas instigantes, como terceira idade, a busca por acolhimento e a importância do afeto para se ter felicidade”, afirmou o ator, que nasceu em BH.



Fora da caixa



Em sua segunda edição, o projeto Conexão Materna terá, entre as atrações, a atriz Miá Mello no espetáculo “Mãe fora da caixa”. Inspirada no livro homônimo de Thaís Vilarinho, a peça de Cláudia Gomes é dirigida por Joana Lebreiro.

A bem-humorada Miá mostra delícias e desafios da maternidade, assunto que tem identificação imediata com o público. A peça será apresentada às 16h do próximo sábado (1º/2), seguida de bate-papo com Miá Mello, Erika Pinheiro e Bruna Rios (organizadora do evento), no BeFly Minascentro.



Arroz de pato



Os irmãos Cacau e Pablo Teixeira, sócios de Dulce Ribeiro, estão à frente do Rex Bibendi. A casa ganhou um charmoso balcão para drinques e outro de frente para a cozinha, de onde é possível acompanhar as criações da chef Jana Barrozo.

Pratos com ingredientes mineiros se inspiram em países de tradição vinícola, como França, Itália e Portugal. Detalhe curioso: a coleção de patos espalhados pelas paredes é alusão ao clássico arroz de pato do Rex Bibendi, que continua no menu.

O projeto arquitetônico é do Escritório Balsa, de Paulo Augusto e Sarah Floresta, com identidade visual assinada pela Greco.