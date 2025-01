Apresentador americano faz piada com 'Ainda estou aqui' em programa de TV

O apresentador Jimmy Fallon fez uma piada sobre o filme brasileiro “Ainda estou aqui”, no programa The Tonight Show, exibido na última quinta-feira (23/1) pela emissora NBC.





Enquanto comentava sobre os indicados ao Oscar, como “Wicked” e “O aprendiz”, Fallon brincou com o título do longa brasileiro em inglês (I'm still here). O comediante disse que o filme é sobre os últimos seis meses de Joe Biden como presidente.

Ele encerrou a piada imitando Biden e dizendo: “Olá? Olá?”, o que gerou risos na plateia. A brincadeira fazia referência aos episódios de confusão mental do ex-presidente durante o fim do mandato.

Depois da participação de Fernanda Torres no programa de Jimmy Kimmel, fãs brasileiros invadiram as redes sociais de Fallon pedindo que ele também a entrevistasse. Até o momento, não há informações sobre um convite oficial.

O filme “Ainda estou aqui” foi indicado ao Oscar em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, pela atuação de Fernanda Torres.