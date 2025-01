Superando as expectativas, o filme brasileiro “Ainda estou aqui” fez história ao conquistar três indicações ao maior prêmio do cinema, o Oscar.

O longa de Walter Salles está na corrida pelas estatuetas de melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz. Esta última para Fernanda Torres, indicada 26 anos após sua mãe, Fernanda Montenegro, que concorreu em 1999 com o filme “Central do Brasil”, também dirigido por Salles.

"Ainda estou aqui" é um sucesso de público – já são mais de 3,5 milhões de espectadores no Brasil, e o filme lidera as bilheterias de Portugal no momento – e de crítica, tanto nacional quanto internacional. Porém, o longa precisa desbancar outras produções aclamadas para trazer as tão sonhadas – e inéditas – estatuetas para o Brasil.





Na categoria de melhor filme, o brasileiro tem ao todo nove adversários: “Anora”, “O brutalista”, “Um completo desconhecido”, “Conclave”, “Duna: parte 2”, “Emilia Pérez”, “Nickel boys”, “A substância” e “Wicked”.

Na categoria de melhor filme internacional, o Oscar recebeu inscrições de 85 países, sendo os Estados Unidos o único que não pode indicar um representante. O brasileiro está na disputa com o francês “Emilia Pérez”, o alemão “A semente do fruto sagrado”, a animação da letã “Flow” e o dinamarquês “A garota da agulha”.

“Emilia Pérez”, de Jacques Audiard, pode ser mais uma vez a pedra no sapato de "Ainda estou aqui". Mesmo com todas as polêmicas envolvendo a produção (uso de inteligência artificial e apropriação cultural), o filme conquistou 13 indicações ao Oscar e levou quatro Globos de Ouro, incluindo o de melhor filme em língua estrangeira, categoria na qual o brasileiro também era um dos favoritos.

Estrelado por Zoë Saldaña, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez, o longa narra a história de um chefe de cartel (Karla Sofía Gascón) que decide se aposentar para se tornar a mulher que sempre sonhou em ser. Já “A semente do fruto sagrado” tem Mohammad Rasoulof como diretor. Ele precisou fugir do Irã após ser perseguido e agora conta a história de Iman, um juiz de instrução que enfrenta um esgotamento mental em meio à instabilidade política de Teerã.

A animação “Flow”, dirigida e coescrita por Gints Zilbalodis e Matiss Kaza, acompanha Gato, um felino que, após perder seu lar em uma inundação, encontra refúgio em um barco habitado por diferentes espécies. Para seguir em frente, ele precisa aprender a conviver com as diferenças de seus novos companheiros de jornada. Por sua vez, “A garota da agulha”, de Magnus von Horn, acompanha a história de Karoline, uma jovem grávida e desempregada que se envolve com uma agência de adoção clandestina.

Melhor atriz

Já na categoria de melhor atriz, Fernanda Torres concorre com grandes medalhões de Hollywood. Em um ano de grande concorrência, a brasileira desbancou nomes como Angelina Jolie, Nicole Kidman e Kate Winslet, mas ainda precisa vencer outras quatro grande estrelas.

Além de Karla Sofía Gascón no já citado "Emilia Pérez", Torres concorre contra Cynthia Erivo no musical "Wicked" (Jon M. Chu), que chegou ao cinema duas décadas após o sucesso na Broadway, e Mikey Madison de "Anora" (Sean Baker), que acompanha uma trabalhadora do sexo que vê a vida mudar completamente depois de se casar impulsivamente com o filho de um oligarca.

Demi Moore também está na corrida com o polêmico "A substância" (Coralie Fargeat). No filme, a atriz interpreta Elizabeth Sparkle, uma celebridade em declínio que decide experimentar uma droga do mercado clandestino que promete transformá-la em uma versão aprimorada de si mesma.

O resultado final do Oscar será anunciado no dia 2 de março, durante a premiação que terá apresentação de Conan O'Brien e será transmitida a partir das 21h (horário de Brasília) pela MAX e TNT. Com mais de 3,5 milhões de espectadores, Ainda Estou Aqui segue em cartaz nos cinemas nacionais. Já seus concorrentes podem ser vistos em diferentes plataformas.

Veja onde assistir:





Emilia Pérez

Embora já esteja disponível no catálogo da Netflix em alguns países, o filme ainda não chegou ao Brasil. "Emilia Pérez" estreia nos principais cinemas brasileiros no dia 6 de fevereiro deste ano, mas ainda não há previsão de quando entrará no catálogo da plataforma de streaming no país.

Flow

O vencedor do Globo de Ouro de melhor animação, que desbancou "Divertidamente 2" e "Moana 2", estreia no Brasil em 30 de janeiro, exclusivamente nos cinemas.

A Semente do Fruto Sagrado

O filme estreou nos cinemas brasileiros no dia 9 de janeiro, mas já saiu de cartaz e ainda não chegou ao streaming.





Wicked

Estreou nos cinemas brasileiros em 21 de novembro e está disponível no Apple TV e Prime Video por R$ 39,90 (aluguel) ou R$ 59,90 (compra).

Anora

Em cartaz nos cinemas brasileiros, o filme de Sean Baker acompanha Anora, uma trabalhadora do sexo que vê sua vida mudar após se casar impulsivamente com o herdeiro russo Ivan.

A substância

Estreou nos cinemas em 19 de setembro e está disponível na Mubi. Demi Moore interpreta Elisabeth Sparkle, uma celebridade que recorre a uma droga experimental para se transformar em uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma.





O Brutalista

Estreia no Brasil em 20 de fevereiro, exclusivamente nos cinemas. O filme conta a história do arquiteto húngaro László Toth (Adrien Brody), que chega aos Estados Unidos para reconstruir a vida após fugir da Europa no pós-guerra.

Um Completo Desconhecido

Estreia no Brasil em 27 de fevereiro, exclusivamente nos cinemas. A biografia aborda a vida do astro Bob Dylan, estrelada por Timothée Chalamet.

Conclave

O filme de Edward Berger sobre a escolha de um novo papa está atualmente em cartaz nos cinemas.

Duna: Parte 2

Outro filme estrelado por Timothée Chalamet, Duna: Parte 2 está disponível na MAX. A trama acompanha Paul Atreides (Chalamet) unindo-se a Chani (Zendaya) e aos Fremen em busca de vingança contra os conspiradores que destruíram sua família.

Nickel Boys

Sem data de estreia no Brasil, o filme é baseado no livro The Nickel Boys, de Colson Whitehead. A história aborda a amizade de dois garotos negros norte-americanos enviados para um reformatório.

A Garota da Agulha

Disponível na Mubi a partir de 24 de janeiro. Lutando para sobreviver em Copenhague após a Primeira Guerra Mundial, uma jovem grávida e recém-desempregada é acolhida por uma mulher carismática para ajudar a comandar uma agência de adoção clandestina.