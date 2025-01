Bloco da Calixto, um dos mais tradicionais de BH, chega com novidades

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Aline Calixto, que comanda um dos blocos mais tradicionais de Belo Horizonte, confirmou seu primeiro show de pré-carnaval para 8 de fevereiro, no Saruê Funcionários, a partir das 14h. A novidade deste ano é a comemoração do décimo desfile do Bloco da Calixto. A cantora contou à coluna que vive um turbilhão de sentimentos, a um mês da folia. “Temos muito trabalho à frente, o que compreende ensaios, elaboração e confecção de figurinos, cenografia, a parte burocrática, que é bem grande, fora os cuidados pessoais que preciso ter com o corpo para poder aguentar o batidão carnavalesco”, diz ela.





Os figurinos das fotos de divulgação e do pré-carnaval, mais uma vez, são assinados por dona Sônia Calixto e por Aline. “Já o figurino do desfile ficou nas habilidosas mãos da Ana Luísa, proprietária da marca Matiz Fashion e Kraz”, adianta a cantora. E avisa: “Pre-pa-ra! O figurino tá lindo!” Os ingressos para 8 de fevereiro estão disponíveis na plataforma Sympla. “É bom comprar com antecedência”, diz ela.

Multiverso Aline





O bloco faz seu décimo desfile agora, mas já tem 12 anos. “Com a pandemia, não tivemos dois carnavais. Então, o nosso 10º desfile é um marco muito importante”, ressalta Aline. A trajetória de sucesso do bloco se reflete na carreira dela. “O bloco me permite, enquanto cantora e diretora artística, explorar muitas nuances, é sempre enriquecedor todo esse processo de construção. Dentro do multiverso Aline Calixto, cabe muita coisa, inclusive o Bloco da Calixto”, comenta.



É dez





Nestes tempos de efeméride, nada mais adequado do que celebrar a carreira foliã de Aline. “'Bloco da Calixto – é 10!', o nosso tema, traz o percorrer de toda a trajetória do bloco, desde sua criação em 2014. Vamos cantar tudo o que fez a festa por nove desfiles. O décimo será para recordar todos os temas num único carnaval”, conta.



Gravidez





Aline tem muitas histórias para contar sobre esses 12 anos. “O crescimento exponencial que me fez mudar de trajeto por três vezes; a emoção de revelar minha gestação em cima do trio”, cita ela. “Na época, ainda não havia completado 12 semanas de gestação, estava perto. Por orientação médica, ficar pulando feito pipoca de um lado para o outro do trio poderia não ser uma boa ideia. Por isso, precisei contar para o público o motivo de ficar menos 'pulante' naquele 2019. Foi muito emocionante”, relembra.



• HAJA TCHAN!



Beto Jamaica, cantor da banda É o Tchan, estará nesta terça-feira (28/1) em BH para participar do ensaio aberto do bloco Tchanzinho Zona Norte, a partir das 19h, na casa de shows Autêntica, no Santa Efigênia. Ingressos custam R$ 15 (na plataforma Sympla) e R$ 20 (portaria).



• LITERATURA VIRTUAL



Rauer, doutor em estudos literários, é o convidado do Sempre um Papo virtual, que começa às 19h30 desta terça (28/1), no canal do projeto no YouTube. O autor de “Ab ácido: estórias” conversa com Gabriel Pinheiro sobre sua trajetória. O livro traz 13 contos, divididos nos blocos “Abranúncio”, “Veredas” e “Som e fúria”. Natural de Ituiutaba, Rauer Ribeiro Rodrigues é professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

"Fred e Laura" entra em cartaz hoje (28/1), no Teatro João Ceschiatti, dentro da agenda da Campanha de Popularização Igor Cerqueira/divulgação



• COMÉDIA “CINQUENTONA”



A comédia romântica “Fred & Laura” chega a 50 apresentações e será atração da 50ª Campanha de Popularização Teatro e Dança desta terça (28/1) a quinta-feira (30/1), às 20h, no Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes. O elenco reúne Bernardo Rocha, Igor Fonseca, Malu Falabella, Marina Tadeu e Thomaz Cannizza, que assina a direção da peça.



• CAMPANHA DA FILARMÔNICA



Termina nesta terça (28/1) o prazo de adesão à campanha de assinaturas da Filarmônica de MG para 2025, contemplando as séries Presto, Veloce, Allegro, Vivace e Fora de Série. O pacote Jovem Assinante dá desconto de 75% a espectadores de 12 a 18 anos. Informações podem ser obtidas no site orquestra (www.filarmonica.art.br).