Morre Marianne Faithfull, musa de Mick Jagger e ícone dos anos 1960

A cantora britânica Marianne Faithfull morreu nesta quinta-feira (30/1), aos 78 anos, na capital inglesa.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Marianne Faithfull", informou o porta-voz da artista à BBC . "Marianne faleceu pacificamente em Londres hoje, na companhia de sua família amorosa. Ela fará muita falta."



Musa de Mick Jagger, com quem manteve um relacionamento por seis anos, Marianne Faithfull ganhou notoriedade em meados da década de 1960 com o lançamento de "As tears go by". Ícone fashion sessentista, era um dois símbolos da Swinging London – efervescência cultural e comportamental que marcou a capital britânica nos anos 1960/1970.



A cantora enfrentou uma série de problemas de saúde nos últimos anos. Em 2022, mudou-se para uma casa de repouso no Noroeste de Londres, onde também viveram personalidades como o cineasta Lord Attenborough e sua esposa, a atriz Sheila Sim.



Maconha no Brasil

Mick Jagger e Marianne Faithfull visitaram o Brasil pela primeira vez em janeiro de 1968. Foram recepcionados pelo escritor Fernando Sabino, ex-adido cultural na Embaixada de Londres. Depois de recebê-los em seu apartamento no Leblon, como a conversa não engrenou, levou-os para um local próximo de casa, o Antonio's, lendário bar que reunia a boemia intelectual carioca. Que se mostrou bastante conservadora diante do casal de rock stars britânicos.



"A turma dirigiu piadinhas de mau gosto e comentários preconceituosos a Mick e Marianne… Pior ainda, um dos frequentadores tirou o chapéu de abas largas de Jagger e o atirou em direção a outra mesa", escreveu Nélio Rodrigues no livro "Os Rolling Stones no Brasil" (2000).

Amizade entre Sabino e Jagger nunca rolou. Mas rendeu uma crônica, "O fariseu", sobre a primeira (e última) vez que o escritor mineiro fumou maconha, influenciado por uma conversa sobre drogas com Marianne naquela noite.

Sequelas da Covid

Foram décadas de consumo de álcool e drogas. Em abril de 2020, Marianne testou positivo para Covid-19 e passou 22 dias internada. A doença deixou sequelas graves, afetando sua voz e a memória.

Em entrevista ao The Guardian na época, Faithfull falou sobre a possibilidade de encerrar a carreira. “Talvez eu jamais volte a cantar. Talvez eu tenha chegado ao fim. Eu ficarei incrivelmente triste se esse for o caso, mas, ao mesmo tempo, estou com 74 anos”, declarou.