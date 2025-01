A$AP Rocky, marido de Rihanna, é julgado por atirar em homem

A$AP Rocky, de 36 anos, está enfrentando julgamento por agressão. A decisão judicial começou na última sexta (24/1) e deve durar mais duas semanas.

O rapper pode pegar 20 anos de prisão, acusado de ter atirado em Terell Ephron, amigo conhecido como A$AP Relli, depois de uma discussão acalorada. O caso aconteceu na porta de um hotel em Hollywood, em novembro de 2021.

Ephron sofreu ferimentos leves e não morreu. Na ocasião, Rocky teria fugido a pé, com os amigos.

O rapper chegou a ser preso em abril de 2022 e se declarou inocente. Em novembro de 2023, a Justiça de Los Angeles apurou que havia evidências suficientes para levar a julgamento. A data foi agendada para outubro do ano passado, mas adiada para este mês.

A defesa de A$AP Rocky argumentou que o músico estava portando uma arma cenográfica naquele dia, usada por ele na gravação de um clipe. No entanto, os promotores do caso afirmaram que "evidências balísticas" foram coletadas, e as balas disparadas eram verdadeiras.