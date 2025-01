Will Ferrell e Reese Witherspoon estrelam a comédia 'Casamentos cruzados'

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.



Dois casamentos nos mesmos dia e local? Não pode dar certo. É esta a premissa do filme “Casamentos cruzados”, que estreia nesta quinta-feira (30/1), no Prime Video. Com expertise em comédias (são dele “Ressaca de amor”, “Vizinhos” e “Mais que amigos”), o roteirista e diretor britânico Nicholas Stoller uniu atores com reconhecido apelo cômico que nunca haviam trabalhado juntos: Reese Witherspoon e Will Ferrell. Aqui atuando também como produtores, eles são Margot e Jim.



Ela deixou há muito a Atlanta natal e radicou-se em Los Angeles. Nos dias atuais, comanda um bem-sucedido reality show. Não se casou, vive para o trabalho e não tem relação alguma com sua tradicional família sulista. Mas é louca pela irmã caçula, Neve (Meredith Hagner), que resolveu se casar com um dançarino exótico (leia-se: stripper).

Jim é um viúvo que mora sozinho em sua antiga casa em Atlanta. Foi ele quem criou a filha única, Jenni (Geraldine Viswanathan), com quem tem uma relação, digamos, peculiar. É pegajoso ao extremo, os dois têm cumprimento próprio e uma canção de amor que interpretam juntos sempre que podem. Mesmo estranho para quem vê de fora, o relacionamento de pai e filha parece bom. Até que Jenni, muito jovem, anuncia o casamento com o namorado, um DJ.



O problema não são os noivos, mas os organizadores das duas festas. Jim e Margot nunca se viram, mas escolheram como local da respectiva cerimônia a pousada em uma pequena ilha da Geórgia. A confusão da mesma data se dá porque a proprietária, idosa, morre de ataque do coração no momento em que está prestes a fazer uma das reservas.



No fim das contas, os noivos, suas respectivas famílias e amigos se encontram onde a maior parte da ação vai se dar. Ao saber do status de viúvo de Jim (que escolheu o local porque foi exatamente ali que se casou muito tempo atrás), Margot resolve abrir a guarda e compartilhar as instalações. Serão duas festas, totalmente diferentes: uma tradicional, quase chata, a outra uma balada como se o mundo fosse acabar no outro dia. O cenário está armado para as confusões.



“Assisto a 'Harry e Sally: Feitos um para o outro' (1989) todos os anos. Diria que o filme é como uma estrela-guia para tudo o que faço. Tem uma produção estranha do Robert Altman, 'Cerimônia de casamento' (1978), com uma centena de pessoas numa sequência. Foi a inspiração obscura para este filme. Mas como amo comédias com grandes elencos, a história sobre duas festas se prestaria a isso”, comentou Stoller em coletiva virtual ao lado de Reese e Ferrell.



“O filme é bem fiel ao roteiro, e houve alguma improvisação, artifício que uso para soltar a cena e deixá-la mais real”, acrescentou o diretor. Para não falar que nunca haviam atuado juntos antes, os dois protagonistas fizeram, há anos a perder de vista, uma edição do humorístico “Saturday night live”.



“Nós simplesmente entramos em nossas personagens imediatamente, e acho que isso vem muito da escrita do Nick, que tinha a dinâmica entre as duas famílias já muito elaborada. Embora seja uma comédia, no fim das contas é tudo sobre os personagens. E o Nick nos deu algumas falas muito engraçadas”, comentou Ferrell.



“Casamentos cruzados” traz um elenco enorme e bem diverso. O filme se esforça muito, mas quando a graça vem, não é dos protagonistas, mas dos coadjuvantes. Um destaque é a veterana Celia Weston, que interpreta Flora, a mãe com quem Margot nunca conseguiu se relacionar. Há também nomes pouco conhecidos, como Vinny Thomas (Davey, o assessor faz-tudo de Margot) e Leanne Morgan (Gwyneth, a irmã mais velha da personagem de Reese, que vive entediada numa vida convencional na Geórgia).

Pitacos

“Nick sabe escalar pessoas engraçadas, e cada um que chegou acrescentou muito à história”, comentou Reese. Como produtores, tanto ela quanto Ferrell deram pitacos no elenco. “Isso raramente acontece, mas na primeira leitura que fizemos do roteiro, conseguimos alguns dos atores que foram para o filme”, disse ele, referindo-se a Leanne Morgan. Ela foi uma sugestão de Reese.



“Durante o confinamento, eu a descobri on-line. Ela é do interior do Tennessee, é muito engraçada. Quando veio para a leitura, não sabia o que era uma leitura de roteiro”, contou Reese Whiterspoon.

“CASAMENTOS CRUZADOS”



(EUA, 2025, 109min., de Nicholas Stoller, com Reese Witherspoon e Will Ferrell) – O filme estreia nesta quinta-feira (30/1), na plataforma Prime Video.

OUTRO FILME EM BH

Lançado no último sábado (25/1) na Mostra de Tiradentes, “Parque de diversões”, novo longa do belo-horizontino Ricardo Alves Jr., estreia hoje (30/1), às 20h30, no UNA Cine Belas Artes.

As diversões de que fala o título são para adultos, pois a produção trata de jogos e atos sexuais consensuais praticados em espaços públicos. Figuras anônimas percorrem as ruas de Belo Horizonte em busca de encontros, até que uma delas rompe o portão de um parque.