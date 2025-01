Veja os filmes com os quais Walter Salles vem chamando a atenção do mundo

Com atores americanos, "Água negra" (2005) é o filme de terror de Walter Salles. Remake do longa do japonês Hideo Nakata, conta a história de Dahlia (Jennifer Connely), mulher às voltas com o divórcio, que vai morar com a filha em um apartamento soturno onde água preta jorra de torneiras e o mofo invade as paredes Foto: Touchstone/divulgação