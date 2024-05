Uma das patricinhas mais famosas do mundo está de volta. Reese Witherspoon vestiu o terninho de tweed rosa para anunciar o retorno de sua personagem Elle Woods, protagonista dos filmes “Legalmente loira” e “Legalmente loira 2”. A ação ocorreu 23 anos após o lançamento do primeiro longa para anunciar a nova série da personagem, que está sendo produzida pelo Prime Video.





A nova produção é um prequel dos filmes. Ou seja, ela conta a história da adolescência da protagonista antes de se tornar um ícone no mundo jurídico e da moda. “Antes de se tornar a vegetariana geminiana mais famosa a graduar-se em Direito de Harvard, ela era apenas uma garota normal dos anos 90. E todos vocês vão conhecê-la, no próximo ano no @primevideo”, escreveu a atriz, que disse estar emocionada.





Criada por Laura Kittrell, a série conta com Reese como uma das produtoras executivas. Até o momento, a produção batizada de “Ele” não possui data de lançamento. A única informação é que ela deve chegar ao streaming em 2025.





Lançados em 2001 e 2003, os dois filmes de “Legalmente loira” arrecadaram mais de US$267 milhões nas bilheterias mundiais. Para matar a saudade desse sucesso dos anos 2000, os dois longas estão disponíveis no Prime Video e na MGM+.