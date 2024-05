Nesta quinta-feira (16/5), a Livraria do Belas recebe bate-papo com o autor carioca Alex Andrade. Aos 52 anos, Alex tem 13 livros lançados, sendo o último deles o romance “Para os que ficam”. A obra e seus temas gerais – o feminino e os cuidados com a família –, serão debatidos durante o encontro que acontece amanhã, a partir das 19h. A entrada é gratuita.



Publicado em 2022 pela editora Confraria do Vento, “Para os que ficam” fala sobre as complexidades das relações familiares e amorosas através da história de Ana, uma mulher de 47 anos que está desempregada e precisa assumir os cuidados do pai enfermo.



Além da carga do trabalho doméstico, a protagonista precisa lidar com os assombros de memórias dolorosas do passado que afetam sua saúde mental. Para ela, voltar para o apartamento do pai é também reviver todos os abusos que sofreu pelo irmão mais velho naquele mesmo local durante a infância e a adolescência.



“Eu uso a liberdade (poética) para falar na voz feminina me unindo a essa fala para poder ajudar os leitores e o mundo a compreender que a mulher precisa ser olhada de outra forma” diz o autor. “Nas famílias quando alguém adoece, quem fica para cuidar são as mulheres. Elas abdicam da sua vida, da sua família e dos seus maridos para cuidar da pessoa que ficou doente. Esta é uma história recorrente.”



Para o escritor carioca, a protagonista é onipresente: “A Ana pode estar no apartamento ao lado do seu, na sua frente, passando na rua ou do seu lado no ônibus. Ela pode estar em qualquer lugar, mas ela está nessa história justamente para fazer com que os leitores entendam que a gente precisa dar voz a essas mulheres e que a gente precisa falar sobre isso pra que isso não se repita”, reitera.



Em 2023, o livro ficou entre os 10 semifinalistas do Prêmio Oceanos de Literatura. O escritor conta que recebeu a indicação com surpresa, uma vez que a edição daquele ano bateu recorde de inscrições. Foram mais de 1.400 títulos só na categoria de prosa na qual ele concorreu.



“Eu era um na multidão, tem tanta gente boa escrevendo. Além disso, essa questão da premiação é uma incógnita para nós autores. Ficar entre esses 10 foi muito legal e surpreendente. Fiquei muito feliz porque isso abre portas”, comemora.



Elas por elas

Alex lembra que desde cedo se interessou muito pelos livros. Leu Fernando Pessoa e Clarice Lispector pela primeira vez por volta dos 12 anos, e isso ficou marcado na cabeça. Na escola, criou um concurso de poesia e foi incentivado a ler pelos professores através dos livros da famosa coleção “Para gostar de ler”, da Ática.



Seu primeiro livro, publicado em 2001, reuniu alguns contos autorais. Desde então, ele não parou de escrever. Mais tarde se formou como arte-educador e também produziu obras dedicadas às infâncias.



Para o debate de amanhã, Andrade convidou duas escritoras mineiras que considera como figuras importantes para a cultura literária de Belo Horizonte, Leida Reis e Bianca Pontes. “Fiz questão de convidá-las porque acho que temos que tratar essas questões do feminino que o livro aborda pelo ponto de vista das próprias mulheres”.



Novo livro

Ele ainda ressalta que o tema principal da conversa, realizada com mediação do livreiro Paulo Fernandes, serão as questões familiares. “É um ambiente que gera muitos frutos, contextos e histórias”, comenta. Alex Andrade lança seu próximo livro em setembro. Em “Meu nome é Laura”, o escritor irá tratar de questões que envolvem a construção de identidade.



“PARA OS QUE FICAM”

• De Alex Andrade

• Confraria do Vento

• 156 páginas

• Preço sugerido: R$ 57 (site da editora)



BATE-PAPO COM ALEX ANDRADE

Nesta quinta-feira (16/5), às 19h, na Livraria do Belas (Rua Gonçalves Dias, 1581 – Lourdes). Com Leida Reis e Bianca Pontes, e mediação de Paulo Fernandes. Acesso gratuito.