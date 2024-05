Nando Soares, ex-animador e ex-assistente de palco de Gugu Liberato, revelou que manteve relacionamento com o apresentador, anos antes de seu falecimento. Em conversa com o jornalista Amorozzo Jorge, divulgada pela coluna Fábia Oliveira, nesta terça-feira (14), Nando ainda afirmou que seu nome está no testamento de Gugu.





Nando contou ao jornalista que traiu a esposa com o apresentador, mas ela sabia de seu caso com Gugu. Atualmente, Nando enfrenta o fim de seu casamento de 24 anos, com a então esposa.

O rapaz trabalhava como animador de plateia no programa do Gugu e os dois acabaram se envolvendo. Segundo Nando, o apresentador colocou o nome dele no testamento, mas ainda não sabe o que ganhou. O ex-assistente é dono de uma chácara graças a Gugu, que o presenteou com a propriedade, onde aconteciam os encontros dele com Gugu Liberato. Quando perguntado o que eles faziam no local, ele não quis falar e acabou desconversando. “[risos] Não pode contar, é segredo, não pode revelar”, disse a Amorozzo Jorge.





E mais, segundo o relato de Nando Soares, após a morte do ex-patrão, em novembro de 2019, ele foi procurado pelos advogados do comunicador e então tomou conhecimento de que foi incluído no testamento dele. “Não posso falar porque é segredo de Justiça”, disse Nando.