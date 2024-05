Na tarde desta segunda-feira (13), durante o “Fofocalizando”, do SBT, o jornalista Leo Dias divulgou com exclusividade um episódio em que Gracyanne Barbosa agrediu o então marido, o cantor Belo.





De acordo com o colunista, a situação teria acontecido há mais de um ano, após ela pedir o divórcio. Na ocasião, Belo teria desejado que a esposa ficasse doente e de cama para que dependesse somente dele, mas Gracyanne não teria gostado nadinha do que ouviu e então teria partido para cima do amado.

Segundo o colunista, a musa fitness teria dado socos no rosto do pagodeiro a ponto de deixar hematomas e o músico precisou passar maquiagem para esconder os ferimentos quando foi fazer apresentações.

Veja: Gracyanne Barbosa vai entrar no Onlyfans e revela que Belo a proibia







Ainda segundo informações do Leo Dias, o cantor é uma pessoa bastante ciumenta. E durante o relacionamento chegava a esperar por Gracyanne Barbosa do lado de fora da academia.

Ele a acompanhava em tudo o que podia. Ambos tinham controle sobre o outro através de uma tag no telefone que informava a localização precisa onde o outro estava. Esses foram apenas alguns exemplos do controle entre os dois. E esse, de acordo com o apresentador do “Fofocalizando” teria sido um dos motivos que levou a musa fitness a pedir o divórcio inúmeras vezes.