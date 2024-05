Eduardo Sterblitch bem que tentou, mas foi ignorado ao vivo durante o “Papo de Segunda”, do GNT, desta semana. O apresentador discutia sobre “afetos que viraram desafetos” quando resolveu expor uma desavença com o apresentador Marcos Chiesa”, o Bola do “Pânico”. Os dois trabalharam juntos na RedeTV! e, posteriormente, na Band. Eram grandes amigos, mas a relação começou a desandar com o tempo.

Sterblitch falou sobre a relação com o ex-amigo no programa e ainda tentou ligar ao vivo para o apresentador, que o ignorou. “Eu não vou ficar gastando minha energia vital com gente que me odeia”.





Além de Bola, Eduardo disse ainda que tem uma relação conturbada com um antigo empresário. “Criou-se uma relação meio familiar, que virou um pai na minha cabeça […], aí eu percebi que não era uma amizade, que era uma relação comum, profissional”, disse o humorista.