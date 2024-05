A Netflix está sendo muito criticada no Reino Unido por exibir uma cena da série “O homem por inteiro”. No último episódio, o ator Tom Pelphrey apareceu com o pênis totalmente ereto, chocando espectadores. Políticos conservadores do Reino Unido repudiaram a cena, apontada como a primeira da história a exibir um órgão masculino ereto sem censura. Eles pedem uma revisão do Código de Produção Cinematográfica de Hollywood, que permite a incursão de imagens do tipo dentro de determinados contextos na ficção.







¿Ya vieron “A Man in Full”? No puedo imaginar la risa de los grandiosos actores Jeff Daniels, Diane Lane y Tom Pelphrey cuando terminaron estas escenas. Llevo riéndome por 30 minutos.



¡Es cine ????!



Jajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/HSK7tWmTbd — Alexandra???? (@a_xandra360) May 6, 2024

Na série, após tomar Viagra, Raymond Peepgrass (Tom Pelphrey) tem uma discussão com Charlie Croker (Jeff Daniels). Em um momento, ele solta o lençol que cobria as partes íntimas e mostra o órgão sexual. A maior crítica é que, mesmo exibindo um alerta sobre “sexo, linguagem, referência sexual, imagens sexuais, detalhes de lesões" no início do episódio, deveria haver um aviso para a cena, o que teria pego os espectadores de suspresa. A classificação etária da série é de 16 anos.







A cena levantou debates entre os britânicos a respeito da regulamentação dos serviços de streaming, com a preocupação de que as crianças sejam expostas a riscos. Mary Killen, colunista da revista Spectator, chamou a cena de pornografia. "Não quero ver imagens sexuais explícitas quando estou assistindo a um drama. (...) Os espectadores não deveriam ser forçados a ver pornografia", escreveu.







A radialista Anne Atkins, da Radio 4, chamou a cena de desnecessária. “Onde estão os limites agora, Netflix? Um pênis visivelmente ereto não é apenas revoltante para muitos espectadores normais, mas, falando artisticamente, também é completamente desnecessário: um olhar para baixo, uma sobrancelha levantada teriam feito muito mais", argumentou.







Já o parlamentar do partido conversador Alexander Stafford pediu supervisão de conteúdo. “Se a Netflix está fornecendo esse tipo de lixo pornográfico de baixa qualidade, precisamos dar ao Ofcom [órgão do governo britânico] supervisão total da produção da gigante do streaming o mais rápido possível", pediu.







Protagonizado por Jeff Daniels, o seriado da Netflix é baseado no romance best-seller de mesmo nome de Tom Wolfe. No serviço de streaming, a sinopse diz: "Enfrentando adversários implacáveis e uma falência repentina, um magnata do mercado imobiliário de Atlanta faz de tudo para voltar ao topo quando seu império desmorona".







A minissérie “Um homem por inteiro” conta a história de Charlie Croker, um magnata do ramo imobiliário que vê seu império ruir graças a concorrentes. A produção estreou em 2 de maio e está no top 10 de produções mais vistas da Netflix.